SEL SULALRI YİNE CAN ALDI

T24- Tüm Türkiye sağanak yağışın etkisi altında. İstanbul'da yağış yüzünden araçlar mahsur kalırken, Kocaeli ve Manisa'da ev ve işyerleri sular altında kaldı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bile sular altında kalırken sel sularına kapıldığı tahmin edilen çamura saplanmış 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SEL YİNE CAN ALDI

Gebze' de Arıtma tesislerinin bulunduğu bölgede başı çamura saplanmış 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Şahsın dün akşamki sel sularına kapılarak buraya sürüklendiği sanılıyor.

Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlar aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde devam edecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4, doğu bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak.

İSTANBUL

D-100'DE OTOMOBİLLER YOLDA MAHSUR KALDI

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tuzla’da bir çok ev ve işyerini su bastı. Sel nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 Karayolu'nda onlarca araç mahsur kaldı.

Anadoyu Yakası'nda gece saatlerinde etkili olan sağnak yağış, Tuzla'nın Aydınlı, Şifa, İstasyon ve Mimar Sinan mahallesinde çok sayıda bodrum ve giriş katlardaki ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Evlerini su basan vatandaşların bazıları kendi imkanlarıyla kovalarla su tahliye çalışması yaparken, itfaiye ekiplerinin ulaştığı adreslerde de motopomp yardımıyla evlere giren su boşaltıldı.

Bu arada, D-100 Karayolu Bayramoğlu mevkisi İstanbul ve Ankara istikameti yağış nedeniyle uzun süre kapalı kalırken, yolda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağmur sularının çekilmesiyle yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra D-100 Karayolu trafiğe açıldı.

KOCAELİ

GYTE BİLE SULAR ALTINDA KALDI

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) Afet İşleri Müdürü Abidin Aytemur, 12-13 dakikada GYTE Merkez Yerleşkesi'nin sel suları altında kaldığını belirterek, “Sazlık Deresi'ndeki taşkın az da olsa devam ediyor” dedi.

Merkez yerleşkesindeki tüm binaların yaklaşık 60-70 santimetre suyla dolduğunu kaydeden Aytemur, yerleşkenin D-100 Karayolu tarafındaki, 1.5 metre yüksekliğinde ve 21 santimetre genişliğindeki istinat duvarının da çöktüğünü kaydetti.

Sel sularının kaldırımları bile parçaladığını ifade eden Aytemur, “12-13 dakika içerisinde merkez yerleşkemiz sel suları altına kaldı. Sazlık Deresi'ndeki taşkın az da olsa devam ediyor. Yerleşkede şu anda traktör dışında herhangi bir şekilde gezilemiyor” dedi.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'da kuzey ve kuzeybatı, İç Anadolu'da batılı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gebze'deki Mevlana, Gaziler, Beylikbağı, Adem Yavuz, Köşklüçeşme, Mimar Sinan, Güzeller, Şifa ve Arapçeşme mahallelerinde su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekiplerinin kurtardığı bildirildi.

Özellikle Şifa Mahallesi'ndeki bir çok ev ile bazı fabrikaların boşaltıldığı ifade edildi.

İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinden de bölgeye itfaiye ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Suların çekildiği bazı mahallelerde ise motopomplarla suları tahliye çalışmalarına başlandığı, Darıca ve Çayırova'da da itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Bu arada, D-100 Karayolu'nda Bayramoğlu mevkisinde su baskını sonucu araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye aracından uzatılan merdivenle kurtarıldı.

MANİSA

HAYAT FELÇ OLDU

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde 15 dakika süren sağanak yağış hayatı felç etti.

Salihli'de öğle saatlerinde bir anda başlayan şiddetli yağmur sırasında mazgallardan sular yükseldi. Belediye binasının arkasındaki Akgül Otel'in önünde bir metre kadar yükselen yağmur suları nedeniyle otomobiller su içinde kaldı. Binaların giriş katlarında bulunan dükkanlar ve evlerde su baskınları oldu. Bazı binalardaki tahliye borularının yetersiz kaldığı görüldü.

Salihli Belediyesi ekipleri su baskını meydana gelen ev ve dükkanlara yetişmeye çalışırken, meteoroloji yetkilileri gün içinde yine şiddetli yağış olabileceği uyarısında bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmmaraş), Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt) ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Malatya, Elazığ, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde aşırı yağış şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, dolu v.b) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. (26)

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (24)

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (27)

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. (32)

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, (31)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. (23)

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (19)

DİYARBAKIR: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (29)

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) kuvvetli olması bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdenizin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Sabah saatlerinde Adananın doğu ilçeleri, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor .