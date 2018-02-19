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Sel şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı (2)

KAHRAMANMARAŞ'TA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde, askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal'ın (22) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi

19 Şubat 2018 14:33

KAHRAMANMARAŞ\'TA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI
Şanlıurfa\'nın Akçakele ilçesinde, askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal\'ın (22) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş\'a getirildi. Şehit Akçal\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, havaalanında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile şehidin annesi Fatma Akçal, babası Ömer Akçal, kardeşleri, belediye başkanları ve Kahramanmaraşlılar tarafından karşılandı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu askerlerin omzunda gören anne Akçal, \'Yaktın beni kuzum\' diyerek, gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan baba Ömer Akçal ise oğlunun tabutunun cenaze aracına konuluşunu, tekerlekli sandalyeden izledi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal\'ın cenazesi, Kahramanmaraş Havaalanı\'ndan alınarak, cenaze töreni için Göksun ilçesine götürüldü.

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