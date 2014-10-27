Sel sebebiyle Kocaeli-Sakarya D-100 kara yolu ulaşıma kapandı

Sabah saatlerinde başlayan yoğun yağmurun oluşturduğu sel nedeniyle Kocaeli-Sakarya D-100 kara yolu ulaşıma kapandı.

Eşme mevkiinde bir derenin taşması sonucu sular D-100 kara yolunu kapladı. Birçok araç sel sularından kaçamadı ve kara yolunda mahsur kaldı. Ekipler, Kocaeli-Sakarya yönünü ulaşıma kapadı. Bir süre sonra sel sularının yükselmesi nedeniyle yol bu kez çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Deredeki suların yükselmeye devam etmesi üzerine ekipler mahsur kalan araçları kurtarma çalışması başlattı.