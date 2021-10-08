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Dünya

Sel nedeniyle su basan restoran, müşterilere suyun içinde hizmet veriyor

"Kriz olacağını sandım durum olanağa dönüştü"

08 Ekim 2021 11:13

Tayland’da sel nedeniyle su seviyesinin yükseldiği  Chao Phraya Nehri kıyısında bulunan bir restoran, ilginç bir konsepte geçti. Restoran, müşterilere suyun içinde yemek hizmeti sunuyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Chao Phraya Nehri kenarındaki restoran, Tayland’ın pek çok yerini etkileyen seller sonrası sular altında kaldı.  Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan restoran, Chao Phraya’nın yükselen su seviyesini yeni bir konsepte çevirdi.

Restoranın sahibi Titiporn Jutimanon “Müşteriler dalgaları çok seviyor. Kriz olacağını sandım durum olanağa dönüştü” dedi.

Tayland’da son haftalarda yaklaşık 30 yerde sel meydana geldi.

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