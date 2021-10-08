Sel nedeniyle su basan restoran, müşterilere suyun içinde hizmet veriyor

Tayland’da sel nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Chao Phraya Nehri kıyısında bulunan bir restoran, ilginç bir konsepte geçti. Restoran, müşterilere suyun içinde yemek hizmeti sunuyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Chao Phraya Nehri kenarındaki restoran, Tayland’ın pek çok yerini etkileyen seller sonrası sular altında kaldı. Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan restoran, Chao Phraya’nın yükselen su seviyesini yeni bir konsepte çevirdi.

Restoranın sahibi Titiporn Jutimanon “Müşteriler dalgaları çok seviyor. Kriz olacağını sandım durum olanağa dönüştü” dedi.

Tayland’da son haftalarda yaklaşık 30 yerde sel meydana geldi.