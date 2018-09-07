Sel mağdurlarından, ıslahın yarım bırakılmasına tepki

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde dün sağanağın ardından meydana gelen selin vurduğu Ahmet Yesevi Mahallesi\'nin sakinleri, mahalle içinden geçen derenin ıslah çalışmalarının yarım bırakılmasına tepki gösterdi.

Dün ilçe genelinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası birçok evi su bastı. Cadde üzerinde park halinde bulunan araçlar metrelerce sürüklenirken, mahalle sakinleri, Ahmet Yesevi Mahallesi içinden geçen Killik Deresi\'nin ıslah çalışmalarının yarım bırakılmasına tepki gösterdi. Mahallede 2014, 2015 ve 2016 yılının Haziran ayında etkili olan sağanakta da su baskınları yaşanmıştı. 7 yıl önce derenin bir bölümü Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah edildi. Ancak evlerin bulunduğu noktada kamulaştırma problemi sebebiyle çalışma yapılmadı. Killik Deresi\'nin ıslah edilen bölümünün ucu ise açık bırakıldı.

2014 yılında Erbaa Belediyesi bölgede yaşanan probleminin çözülmesi için kamulaştırma çalışması yaptı. 2016 yılında kamulaştırma çalışması tamamlanarak derenin geçeceği alan DSİ\'ye bırakıldı. DSİ geçen ay derenin evlerin içinden geçen 300 metrelik bölümünde kazı çalışması başlattı. Ancak ekipler çalışmayı tamamlamadan bölgeden ayrıldı. Dün yaşanan sağanak sonrası dereden gelen yağmur suları su baskınlarına ve araçların sürüklenmesine neden oldu.

\'YARDIM BEKLİYORUZ\'

Aracı sel sularına kapılıp metrelerce sürüklenen Rahman Özdemir, \"Ben kendimi bildim bileli burası böyle. Yapılmıyor, bakılmıyor. Devlet Su İşleri gelip bakmıyor. Daha sonra sel felaketi olduktan sonra da görüntü bu. Araçlarımız kullanılmaz durumda. Sadece benim değil komşularımın araçları da öyle. Benim arabam nerden bakarsan 700- 800 metre suda sürüklenmiş. Biz devlet büyüklerinden yapılmasını istiyoruz. Yardım bekliyoruz. Devlet Su İşleri çalışmayı başlatalı bir ay kadar oldu. Malzeme eksik demişler. Daha sonra malzeme gelmiş ama Devlet Su İşleri gelip bakmamış, yapmamışlar\" dedi.

DSİ\'nin ıslah çalışması başlattığını ancak çalışmayı yarım bıraktığını ifade eden Mahalle sakinlerinden Zeki Karabıyık ise \"Bu kanalın durumu Devlet Su İşleri başlattı, devam etmedi. 20 gün oldu başlayalı daha böylece duruyor.\" diye konuştu. Belediye ekipleri ucu açık bırakılan kanalın önünde çalışma başlatırken AFAD yetkililerinin de hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan DSİ yetkilileri ise projenin hazırlandığını, devlet tarafından ödeneğin çıkmasının ardından ihale yapılıp dere ıslahı çalışmalarının tamamlanacağı belirtildi.



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