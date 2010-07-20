-SEL MAĞDURLARINA YARDIM SALİHLİ (A.A) - 20.07.2010 - Manisa'nın Salihli ilçesinde Haziran ayında yaşanan sel felaketinde mağdur olan 41 aileye, nakdi ve ev eşyası yardımı yapıldı. Salihli Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede 23 Haziran'da bazı mahallelerde meydana gelen selin ardından, oluşturulan Acil Yardım Komisyonu'nun yaptığı hasar tespitinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından Salihli Kaymakamlığına 100 bin lira gönderildiği belirtildi. Gönderilen yardım 20 bin 500 lirası selden zarar gördükleri tespit edilen 41 aileye nakdi olarak verildi. Yardımın kalan kısmı ise mağdur ailelerin selde kullanılamaz hale gelen ev eşyalarının yenilenmesi için kullanıldı. Acil Yardım Komisyonu tarafından satın alınan halı, kanepe, tencere seti, set üstü ocak, buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, yorgan, yastık, battaniye, nevresim takımı, yüz ve banyo havlusu ile 16 kalemden oluşan 81 paket gıda paketinden oluşan yardımlar, ailelerin daha önceden belirlenen eksiklerine göre dağıtıldı.