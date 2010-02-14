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Yaşam

Sel köprüyü yıktı

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Külcüler Köyü'nde aşırı yağışlar sonrası oluşan sel , asfalt yolu birbirine bağlayan köprün&u

14 Şubat 2010 02:00

 T24-Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Külcüler Köyü'nde aşırı yağışlar sonrası oluşan sel , asfalt yolu birbirine bağlayan köprünün çökmesine neden oldu.



Aşırı yağışlar Bayramiç'teki Karamenderes Çayı'nın taşmasına neden oldu. Akan sel, Külcüler Köyü'nü ilçeye bağlayan asfalt yolu kullanılmaz hale getirdi. Çayın üzerine asfalt yolu bağlamak için yapılan köprü, sel suları yükselince yıkıldı. Yol araç trafiğine kapatıldı.



Köy Muhtarı Ruknettin Yılmaz, köprünün hemen onarılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu nedenle köylülerin ilçeye ulaşmak için eskiden kullandıkları toprak yolun düzeltilerek araç trafiğinin bir süre buradan sağlanacağını, ancak bunun da köylülerin yolunu 15 kilometre uzatacağını söyledi.

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