Sel felaketinin yaşandığı Bursa'da, vatandaşlara '800 liraya kadar su faturası' gelmiş

Bursa’nın Kestel ilçesinde pandemi sonrası yüksek gelen su faturalarıyla ilgili basın açıklaması yapan İyi Parti Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü, faturaların 800 liraya kadar vardığını vurgulayarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Önder Aktaş’a “Senin yardımcı olman gerekirken, insanları BUSKİ’ye yönlendirip ‘Ödeyeceksin’ diyemezsin” diye seslendi.

Sel felaketinin yaşandığı Bursa’nın Kestel ilçesindeki vatandaşlara pandeminin ardından yüksek su faturaları gelmeye başladı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İYİ Parti Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü, vatandaşların bu süreçte çalışamadığını ve evlerine ekmek götüremeyecek durumda kaldığını söyleyerek, yerel yöneticilerden bu konuda vatandaşlara yardımda bulunmaları gerektiği talebini hatırlattı. Elüstü, belediye ve kaymakamlığın insanlara yardım yapması gerekirken, vatandaşlara 800 liraya kadar su faturası geldiğini vurgulayarak, pandemi sürecinde alınmayan bedellerin şimdi kesildiğini ifade etti.

Elüstü faturaların 2-3 kat gelmeye başladığını kaydederek, “Herkesin kredi borcu var, gıda fiyatları yükselmiş durumda. Bir de bu su faturası gelince vatandaşlar ödeyemiyor” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Önder Aktaş’a durumu aktardığını ancak Aktaş’ın “Ya BUSKİ kesiyor” dediğini açıklayan Elüstü, “Senin yardımcı olman gerekirken, insanları BUSKİ’ye yönlendirip ‘Ödeyeceksin’ diyemezsin. Köylere su saatleri takıldı, bazıları ödeyemedi. Davalık oldu. Vatandaşa belediyenin avukat masrafı yanında icra masrafı da yüklendi. İnsanlar patlama noktasına geldi” diye konuştu.

21 Haziran günü sel felaketinden etkilenen Dudaklı Mahallesi’nden elektrik ve su faturası alınmaması gerektiğini belirten Elüstü, “Buralardan faturaların alınmaması gerekiyor” dedi.