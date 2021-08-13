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Yaşam

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı

13 Ağustos 2021 19:51

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından suyla sürüklenen hafriyatın kaldırılması için çalışmalara başlandı.

Ezine Deresi'nin 10 Ağustos'ta taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

İlçede 11 Ağustos'ta yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkıldı. Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel nedeniyle birçok araç, eşya ve ağaç da denize sürüklendi.

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü.

Bozkurtsel felaketiselKastamonu
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