Sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı’ndaki Senanur'un abisi ile mesajlaşmaları ortaya çıktı: Mert yardım çağır, çok korkuyorum; bina çöküyor!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı’ndaki kayıplar arasında bulunan 21 yaşındaki Senanur Kuş ile o an İstanbul’da olan ağabeyi Mert Kuş arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı. İkili arasında 4 saat 7 dakika boyunca süren mesajlaşmada abisinden helallik isteyen Senanur’un son mesajı saat 17.37’de “Bina çöküyor” oldu. Çöken Ölçer Apartmanı’ndaki beşinci kat 23. dairede Senanur’un annesi dahil 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Senanur halen kayıp.

Öte yandan Mert Kuş, Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. Yıkılan tek bina olan Ölçer Apartmanı’nda oturduklarını, sekiz katlı apartmanın üç yıl önce yapıldığını, kendilerinin iki yıl önce 23. daireyi aldıklarını belirten Mert Kuş, taşkında annesinin, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 11 kişiyi evde topladığını kaydetti. Annesinin cesedinin bulunduğunu belirten Kuş, “Kız kardeşimden haber yok. Yani birisinden DNA istedik, olabilme ihtimali var. Değilse annemi alıp gideceğiz. Bir daha döneceğiz kardeşim için” dedi.

Apartmanda 20 kişi olduklarını sadece bir kişinin cesedinin çıkarılabildiğini ifade eden Kuş, "O da üçüncü kat. Zaten binada yalnızca üç kat duruyordu" diye konuştu.

"Bu insanlar 10 saat enkazın altında kalmışlar"

"Çok büyük bir ihmalkarlık var. İnsanları ölüme terk ettiler" diyen Kuş, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yok, aramadığım kurum kalmadı ya. Twitter'dan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, ‘Bozkurt'ta afet oldu’ diye paylaşım yapmış, sonra esnaf ziyareti yapmış. Ben çıldırdım. Böyle bir şey yapıp nasıl esnaf nasıl paylaşıyorsunuz siz? Niye Bozkurt için yola çıkmıyorsunuz? Kastamonu Valiliği'ne ulaştım. Valilik bana dedi ki, 'Şu numarayı arayın, yardım getirirler.' AFAD'ı bağlattım, cevap vermiyor. 'İtfaiyeye bağla' dedim. İtfaiye cevap vermiyor 'Ambulansa bağla' dedim. Hiçbirinden dönüş olmadı. Hep bir yalan bilgi döndü. Kimse yardım etmedi.

İnsanlar ölüme gitti. O bina 17.38'de yıkılıyor. Biz İstanbul'dan yola çıktık, sabah 02.00'de buradaydık. Süleyman Soylu beye diyoruz ki 'karşı, karşısı işte.' Geçememişler karşıya, böyle bir şey olabilir mi? Diyor ki, 'O binaya hiçbir şey yapamadık' diyor. Biz oradaki KYK'ları gezdik, ettik. 4'te biz buraya vardık AFAD'la beraber. Hiçbir kimse gelmemişti, sabah 4'e kadar. Bu insanlar 10 saat enkazın altında kalmışlar. 11 saat hatta.

Kadere karşı gelemeyiz. Amenna. Ama bizim içimizi yakan bu insanlara yardım gelmemesi. Yani bu insanlar burada yardım beklediler ve bir Allah'ın kulu yardıma gelmedi. Kuzenim, Bozkurt itfaiyesini arıyor. Diyor ki, ‘Yardıma gelin, şuraya merdiven atın, bu insanları kurtaralım’ Adamlar diyor ki, “’apacak hiçbir şey yok abla, suların çekilmesini bekleyeceğiz’ Yani, insanlarla dalga geçiyorlar.

Bozkurt Belediye Başkanı var, Muharrem Keskin, biz altı gündür buradayız, bir kere gelmedi. Bugün (dün) morgda AKP Milletvekili geldi diyor ki ‘Olayın şokunu yaşıyor, evde onu atlatmaya çalışıyor.’ ‘Siz ne anlatıyorsunuz ya’ dedim. ‘Bizim burada kaybımız var, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz’ dedim."

Mert ve Senanur'un yazışmaları şöyle:

"Yol yok, elektrik yok"

Saat 13.31

Senanur: Hakkını helal et kardeş

Saat 13.39

Mert: Beni ara, neredesiniz

Saat 13.40:

Senanur, evden çektiği sel felaketini gösteren üç fotoğraf yolluyor.

Saat 13.52

Mert: Siz iyi misiniz, Sena

Senanur: Sen eniştemle konuş, biz iyiyiz, evdeyiz

Saat 13.53

Mert: Siz telaş yapmayın, her yerde haber olmuş, Ekipler en kısa sürede müdahale eder tamam mı?

Saat 13.54

Senanur: Babamla da konuş, telefon çekmiyor, anlamadı bizi. Tamam.

Saat 14.02

Mert: Yağmur yağmıyor değil mi, hiç belediye arabası var mı gelen giden?

Saat 14.18

Senanur: Abi yol yok, iki saattir aynı azalma yok.

Mert: Tamamdır, herkes paylaşıyor, afet bölgesi ilan edilmiş, yardıma gelecekler Sena, iyisiniz dimi siz, elektrik yok dimi

Saat 14.44

Senanur: Yağmur başladı, (elektrik) yok

Saat 14.45

Mert: Sena her yere yazıyorum, herkes arıyor, yardım gelecek, arıyorum her yeri.

Senanur: Abi hiçbir değişiklik yok, su ne arttı ne azaldı. Üç saat oldu.

Mert: Tamam gelecekler Sena inşallah.

Senanur: Tamam dua et

Mert: Tamamdır siz de dua edin, korkmayın evdesiniz, bir şey olmaz allahın izniyle.

"HES patlamış"

Senanur: Verilmiş sadakamız varmış

Mert: Bir sadaka verelim, atlatalım da. İnşallah korkmayın siz, her yerde haber oldu.

Saat 14.47

Senanur: Çok korktuk hep araçlar içinde gözüküyor

Saat 14.50

Mert: Sena İHH'da geliyor sana, korkmayın ekipler yolda

Saat 15.33

Senanur: Su seviyesi azıcık azaldı, ama aynı yağmur başladı

Saat 15.34

Mert: Ya yağmurla alakalı değil, santral HES patlamış

Saat 15.38

Senanur: O ne?

Mert: Su depoları, o kapak açılınca sel olmuş. Kaç ton su bir anda gelince

Saat 15.55

Mert: Helikopter, AFAD geliyor adınızı yazdırdım Sena, apartman adı katı Sena Birtanem

"Su yükseldi, durum kötü"

Bu aşamada internet kesildi. Senanur ve Mert Kuş mesajlaşarak devam etti. Mesajlar şöyle:

Mert: İHH yardım ekibi geliyor, mobil mutfak ekibi de geliyor, devlet de helikopter göndermiş

Senanur: Su seviyesi azaldı azıcık.

Mert: Sena azalacak, azalacak bekleyin. Korkmaya gerek yok. Halk Tv'ye çıktı adamlar helikopterlerle müdahale edecekler

Senanur: Nasıl edilecek

Mert: Gelip sizi alacaklar Sena, su azalmazsa tek çözüm o

Senanur: Mert su seviyesi yükseldi. Durum çok kötü

Mert: Beşinci kattasınız, allahın izniyle bir şey olmaz, sakin ol, panik yapma.

Senanur: Mert ev götürür dediler

Mert: Ne diyosun sen ya öyle saçmalık mı olur? Yok öyle bir şey, sakin ol. Yıkılan eden ev yok bizimkisi yeni. Eski olanları düşün, saçma saçma fikirlere kapılma Sena. İnternetten ara, netini aç

Senanur: Mert yardım çağır, çok korkuyorum, itfaiyeyi ara

Mert: Arıyorum Sena, sakin ol lütfen. Her yer arıyorum

"Abi korkuyorum"

Senanur: Abi korkuyorum sinirlerim bozuldu, mert çok kötü

Mert: Sena, AFAD'a adını yazdırdık, helikopter yolda. Korkmayın dört çocuk iki birey var dedim, sizi öne aldırdım. Sena lütfen korkma. Korkma bekle. AFAD'a adını yazdırdım. Elif abla 'su normal bizim burada' diyor. Sakin ol, abartma Sena, adınızı ambulansa AFAD'a yazdırdım.

Senanur: İlk çayın oradaki evden başlasınlar söyle

Mert: Söyledim Sena, Her yeri aradım sakin olur musun

Senanur: Elif ne görüyor, evin temeli yok

Mert: Sena evin temeli var sakin ol

Senanur: Mert su evin temelinde dua et ne olur

Mert: Sena dua ediyorum yol gözüküyor mu? Gözüküyorsa evden çıksanıza. Yol gözüküyorsa çıksanıza evden Sena! Sena su yerde mi nerede? Eniştem diyor ki 'sol taraftan hemen merdivenlere geçsinler Reyhan Abla su saksı seviyesinde diyormuş kendinizi birbirinize bağlayın iple, öyle geçemez misiniz? Sena

Senanur: Hayır

"Bina çöküyor"

Mert: Tamam, o numarayı durmadan arayın Sena. Yalvarın ağlayın çocuklar var deyin, korkuyoruz deyin, ben bir sürü şey dedim, siz de deyin, kurtulun lütfen bir an önce, birtanem kardeşim benim.

Senanur: Bina çöküyor!

Mert: Sena çökmez, ne çökmesi. Deme öyle. Arayın o numarayı lütfen