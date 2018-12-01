Sel felaketi yaşanan Edirne'de, nehirlerin debileri yükseldi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de hafta içinde yaşanan sel felaketinin ardından Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi. Meriç Nehri\'nin debisi, yağışlar sonrası 3 kat arttı.

​Kentte Salı günü saat 18.00\'de başlayıp, Çarşamba günü saat 08.00\'e kadar etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Metrekareye 128,5 kilogram yağış düştü. Yağışın ardından Bulgaristan\'dan doğan Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinin de yükseldiği belirlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Kasım ayı başında 80 metreküp/saniye seviyelerinde olan Meriç Nehri\'nin debisi, yağışlar sonrası 3 kat artarak, saniyede 284 metreküp oldu. Tunca Nehri\'nin debisi ise yağışlara bağlı olarak 15 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Yetkililer, nehirlerin debilerindeki artışın taşkına neden olacak seviyede olmadığını söyledi.

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