Selde kaybolan oğlundan 1.5 aydır haber bekleyen baba hayatını kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde 14 Temmuz'da selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın (38) kanser hastası babası Mehmet Delihasan yaşamını yitirdi. Baba oğlundan 1,5 aydır haber bekliyordu.

Aile kabristanında toprağa verildi

Akciğer kanseri tedavisi gören baba Mehmet Delihasan, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Delihasan, hayatını kaybetti. Cenaze namazı öğle namazı sonrası Muradiye Merkez Camii’nde kılınan Delihasan, aile kabristanında toprağa verildi.

"Can kayıplarının acısı ne yazık ki silinmiyor"

Yaşanan selin izlerini silmeye çalıştıklarını söyleyen Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı "Ancak can kayıplarının acısı ne yazık ki silinmiyor. Batuhan Delihasan'ın babası da 1.5 aydır oğlundan haber bekliyordu, zaten hastaydı ve bu acıya daha fazla dayanamadı" dedi.

Mehmet Delihasan'ın komşusu İlyas Delihasan da "Oğlunun kaybolması ile beraber büyük acı yaşadı. 4 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Oğlundan gelecek haberi beklerken vefat haberini duyduk" diye konuştu.

Öte yandan sel sonrası bölgede incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, oğlu selde kaybolan Mehmet Delihasan ve ailesini ziyaret etmişti. (DHA)