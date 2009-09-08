



Tekirdağ'da 5 kişinin cesedine ulaşılırken yağmur İstanbul'da da can aldı.

Silivri Yeni Mahalle Gül Sokak'ta oturan 70 yaşındaki felçli Remzi Demir, evi su baskınına uğrayınca, boğularak can verdi. Kartal-Pendik arasındaki Yunus Tren İstasyonu'nda sel sularıyla dolan yaya altgeçidi kullanamayan bir kadın, raylar geçmeye kalkınca tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sel bölgesinde 5 kişinin cesedi bulundu. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.





Cesedi bulunanların Azra Çakar (6), Berna Çakar (8), Büşra Çakar (12) ve annesi Handan Çakar ile Mustafa-Fatma Bilgin (82-79) çiftinin olduğu öğrenildi.

Çakar ailesinden baba Fatih Çakar'ı (50) arama çalışmaları sürüyor.



ERGENEKON MAHKEMESİNİ SU BASTI!



Büşra Çakar ve anne Handan Çakar'ın cesetlerine, askeri birlikler ile polis ekipleri, evlerinden 3 kilometre mesafede ilçe merkezine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Galata Deresi'nde ulaştı. Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların devam ettiğini, askeri birliklerin de çalışmalara destek verdiğini söyledi. Bu arada bölgedeki sel felaketi nedeniyle Güngörmez Köyü'de 6-7 ev ile bazı araçların su altında kaldığı bildirildi.

Bölgedeki Lala Deresi köprüsünün ulaşıma kapanması nedeniyle bölgedeki ulaşım Kırklareli-Vize yolundan sağlanıyor. Saray Belediyesi ekipleri de bölgede kuvvetli yağış beklendiğinden vatandaşları sel ve su baskınları konusunda uyarıyor.

Felaketi önceden haber vermiş







Bu arada, selin vurduğu çiftlik evinde çalışarak geçimini temin eden Fatih Çakar, felaketi önceden haber vermesine rağmen kendisini ve ailesini sel sularına kapılmaktan kurtaramadı.

Fatih Çakar (50), gece yarısı sağanaktan dolayı sel meydana gelebileceğini çiftlik sahibi Ahmet Topal'ı arayarak haber verdi.

Bekçi Çakar, Topal'ı olayla ilgili haberdar etmesine karşın kendisini ve ailesini sel sularına kapılmaktan kurtaramadı.

Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, çiftlik evinin imar alanının dışında bulunduğunu belirtti.

Belediye olarak sel tehdidi altında bulunan dere yataklarına bu tür yapıların yapılmasına izin vermediklerini ifade eden Çoban, "Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur ve bu tür felaketlerle bir daha karşılaşmayız" dedi.







SEL FELAKETİNİN SONUÇLARI VİDEO





Saray'da 25 ev zarar gördü

Saray İlçesi Kaymakamı Zeki Kaya, ilçe merkezinde 20-25 kadar evin su baskınından zarar gördüğünü ve 50 kadar hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Çiftliklerdeki 50 kadar hayvanında sel suları dolayısı ile telef olduğunu kaydeden Kaya, "Bu konu ile ilgili incelemeler sürüyor. Sayın Valimiz de olay yerinde bulunuyor" dedi. İlçe merkezindeki 20-25 evinde su baskını nedeniyle zarar gördüğünü sözlerine ekleyen Kaya, meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, 100’ün üzerinde ev ve iş yerini su bastı.



Dün akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini artıran ve gece boyunca da devam eden sağanak yağış, Silivri, Çatalca, Küçükçekmece, Avcılar, Kartal, Pendik ve Tuzla’da etkili oldu.Silivri ve Çatalca’da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ev ve iş yerlerine dolan sular ise itfaiye ve İSKİ ekiplerince tahliye ediliyor.Bu arada, Çatalca Devlet Hastanesi’nin polikliniklerini de su bastığı, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerince suyun tahliye edilmeye çalışıldığı belirtildi.









Bu arada, Pendik Esenler Mahallesi Yayalar Caddesi Lale Sokak’taki 5 katlı bir binanın çatı katına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.Yangın, olay yerine gelen itfaiye görevlilerince diğer katlara sıçramadan söndürüldü.Çatalca'nın Gökçeali köyünün çevreyle bağlantı yolları tamamen kapandı.

Selimpaşa'da E-5 yolu kapandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Özellikle Silivri ve Çatalca ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle D-100 Karayolu, üzerinde Selimpaşa-Edirne istikametinde yer yer bozulmalar ve aşırı su birikintileri olduğundan ulaşıma elverişsizdir. Bu yöne gidecek sürücülerin TEM Otoyolu'nu kullanmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça bu yola çıkmamaları, resmi duyuruları takip ederek, işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur."



TEM'in Edirne istikameti kapandı







Şiddetli yağış nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikameti ulaşıma kapandı. Yollar çamur deryasına döndü.Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımı sağlanamıyorÇANAKKALE'de şiddetli poyraz nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımı sağlanamıyor.Özellikle Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada Geyikli hattındaki arabavapur seferlerini olumsuz etkiledi. Saatteki hamle hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan poyraz nedeniyle, ilk olarak sabah 07.00'de Gökçeada'dan Kabetepe'ye yapılması gereken sefer iptal edildi. Geyikli'den ise sabah 07.30'da Bozcaada'ya ulaşan arabavapurunun ardından, 10.00'daki sefer hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Ulaşımı sağlayan GESTAŞ´ın yetkilileri, fırtınanın durumuna göre seferlerin yeniden düzenleneceğini bildirdi.Diğer yandan, boğazda yaklaşık 40 kilometre hızla esen poyraz, Çanakkale-Eceabat, Kepez-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki deniz ulaşımını etkilemedi.Kırklareli ve Edirne’de dün başlayan sağanak devam ediyor.

Edirne yağışa teslim







Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünden beri devam eden yağış nedeniyle Kırklareli ve çevresine metrekareye 48 saatte 106,8 kilogram yağış düştü.Yetkililer, hava sıcaklığının 13 dereceye düştüğü kentte rüzgarın hızının saatte 12 kilometreye ulaştığını belirtti. Ayrıca, bölgede kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.Sağanak ve fırtına nedeniyle Kırklareli’ndeki eski tarihi evler de zarar gördü.Yayla Mahallesi Yayla Caddesi üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında toplantı yaptığı, 1990 yılında koruma altına alınan ve onarılmayı bekleyen binanın bahçe duvarları yıkıldı. Ayrıca Yayla Mahallesi’ndeki tarihi 15 bina da zarar gördü.Bu arada, Karadeniz’e açılan balıkçılar, fırtınadan etkilendi. İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı balıkçıların ava çıkmadığını belirtti. Işık, Karadeniz’de balıkta olan 15 teknenin de fırtınanın şiddetini artırmasının ardından İğneada Balıkçı Barınağı’na sığındığını kaydetti.



Köprüler yıkıldı, hayvanlar telef oldu

Tekirdağ'ın Güngörmez Köyü'nde de çok sayıda ev ve tarım araçları sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle Bahçeköy ve Güngörmez köylerini Saray’a bağlayan iki köprü de yıkıldı. Bu nedenle ulaşım Vize üzerinden sağlanıyor. Köylerde günün ilk ışıkları ile fekaletin boyutları da ortaya çıktı. Sel sularını kapılarak telef olan çok sayıda büyükbaş hayvan yollarda kaldı.Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, vilayete taşkın ihbarının gelmesinden sonra Özel İdare ve Sivil Savunma ekipleri ile askeri birlikleri ile iş makinalarının saat 06.00 sıralarında köye ulaştığını söyledi. Vali Kemelek, köyde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Öncelikle kayıp olana ailenin bulunmasına çalışıyoruz” dedi.







Gemiler Şarköy'e demirledi

Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen gemiler Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi açıklarında demirledi. Saatteki hızı zama zaman 80 kilometreyi aşan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Çanakkale Boğazı’nı geçmek üzere yola çıkan yerli ve yabancı bandıralı 25 gemi, Şarköy açıklarında demirledi. İki günden beri demirleyen gemiler fırtınanın dinmesini bekliyor. Kötü hava koşulları nedeniyle Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarındaki tekneler de iki günden beri balığa açılamıyorMarmara Denizi’nde etkili olan fırtına,deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle dün Şarköy sahillerine sığınan yerli ve yabancı bayraklı 17 gemi, saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Şarköy’den demir alamadı.

Meteorolojik uyarı!

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü, bugün merkez, Saray, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kuvvetli yağışın etkili olacağını belirtti. Kent merkezinde 19 derece olan hava sıcaklığının 13 dereceye düşeceğini ifade eden yetkililer, son 24 saatte ise metrekareye 74,6 kilogram yağış düştüğünü bildirdiler.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın da devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşları, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardılar.



Diğer bölgelerde durum





KIRKLARELİ:

Kırklareli'de dün başlayan sağanak devam ediyor. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünden beri devam eden yağış nedeniyle Kırklareli ve çevresine metrekareye 48 saatte 106,8 kilogram yağış düştü.







Yetkililer, hava sıcaklığının 13 dereceye düştüğü kentte rüzgarın hızının saatte 12 kilometreye ulaştığını belirtti. Ayrıca, bölgede kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Sağanak ve fırtına nedeniyle Kırklareli'ndeki eski tarihi evler de zarar gördü.

EDİRNE:

Edirne'de de dün başlayan sağanak etkili oluyor. Zaman zaman şiddeti artan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dünden beri devam eden yağış nedeniyle Edirne ve çevresine 24 saatte metrekareye 41,5 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Cuma günü tekrar sağanak olarak başlayacak yağışların kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE:

Kuzey Ege'de etkili olan poyraz nedeniyle iptal edilen Kabatepe-Gökçeada araba vapuru seferleri yapılmaya başlandı. Çanakkale ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın etkisini azaltması dolayısıyla, daha önce iptal edilen Kabatepe-Gökçeada arasındaki araba vapuru seferleri yapılabilecek.

Buna göre, saat 12.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'de de Kabatepe'den Gökçeada'ya sefer düzenlenecek.

17 gemi demir alamadı

Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle dün Şarköy sahillerine sığınan yerli ve yabancı bayraklı 17 gemi, saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Şarköy'den demir alamadı.

Bu arada, Çanakkale Boğazı'ndan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 8 gemi daha Şarköy sahillerine demirledi. Şarköy'de demirli olarak bekleyen gemilerin, hava koşullarının düzelmesinin ardından boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre demir alacakları belirtildi.

Fırtına nedeniyle dün Şarköy, Mürefte ve Hoşköy Balıkçı barınağına sığınan balıkçı tekneleri de 2 gündür balığa çıkamıyor.

İZMİR:

İzmir'de yağış beklentisi nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün bölgede kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı, gerekli tedbirlerin alınması istendi.