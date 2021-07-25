Sel Belçika'yı ikinci kez vurdu

Belçika’da on gün önce meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği selden sonra hafta sonu için de uyarı yapıldı. Meteorologların öngördüğü yağış yeniden bazı bölgelerde sokakların derelere dönüşmesine neden oldu.

Temmuz ortasında meydana gelen selde en az 36 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakların derelere dönüştüğü görüldü.

Almanya, Hollanda ve Belçika üçgeninde Temmuz ayı ortasında meydana gelen aşırı yağış ve sel felaketinin ardından bu hafta sonu için de ülkede uyarılar yapıldı. Selden etkilenenler için endişeli bekleyiş başladı. Meteoroloji servislerinin uyardığı üzere yağışlar ve sel meydana geldi, can kaybına yol açmaması rahat nefes alınmasını sağladı.

İkinci selde de sokaklar derelere dönüştü

Belçika'da hafta sonu için öngörülen aşırı yağış, ülkenin güneyinde Maas nehri çevresindeki bulunan 11 kentte etkili oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakların derelere dönüştüğü dikkat çekerken, Dinant kentinde selde sürüklenen araçların tren yolu geçişlerini kapattığı haber verildi. Namur’da ise vatandaşların tahliye edildiği ancak durumunun yeniden sakinleştiği ve kontrolün sağlandığı açıklandı. Belçika Kriz Merkezi, ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanan olmadığını, ancak çok sayıda cadde, bina ve aracın hasar gördüğünü duyurdu.

Belçika'da resmi açıklamalara göre 14-15 Temmuz günlerinde meydana gelen sağanak yağış ve meydana gelen selde 36 kişi hayatını kaybetti, yedi kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.

AFP/ ETO,JD

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