Sel basan mağarada 4 gün boyunca mahsur kalan keşiş kurtarıldı

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Tayland'da kurtarma görevlileri sel basmış mağarada mahsur kalan keşişi 4 günün sonunda çıkarmayı başardı.

46 yaşındaki Phra Ajarn Manas, dini bir ziyaret nedeniyle geldiği Phitsanulok'ta cumartesi günü Phra Sai Ngam mağarasında meditasyon yapıyordu.

Yerel kurtarma görevlileri , pazar günü başlayan mevsim dışı fırtınanın salıya kadar devam ettiğini, mağaranın bazı bölümlerini sel bastığını söyledi.

Keşişi mahsur kaldığı bölgeden çıkarabilmek için 19 dalgıç görev yaptı. Paylaşılan bir videoda keşişin maske taktırılarak 12 metre derinden yüzeye yüzdürüldüğü görülüyor.

Kurtarma görevlileri salı günü suların yükselmesiyle Manas'ı aramaya ara verince keşişin çok uzun süre aç kalmış olduğu için bilincini kaybetmiş olabileceğinden korktuklarını belirtti.

Keşişe, mağaradan çıkarıldıktan sonra ilk yardım uygulandı.