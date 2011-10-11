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Yaşam

Sel 7 can aldı, 3 kişi de kayıp!

Antalya, Manisa, Denizli ve Balıkesir'de 7 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Antalya’da kayıp...

11 Ekim 2011 03:00

T24 - Antalya, Manisa, Denizli ve Balıkesir'de 7 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Antalya’da kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da dün etkili olan şiddetli rüzgâr ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Serik İlçesi’ne bağlı Gebiz Beldesi’nin Haskızılören Köyü’nde meydana gelen selde 6 kişi kayboldu. Kayıplar için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Antalya Valiliği arama çalışmaları neticesinde 3 kişinin cesetlerine ulaşıldığını açıkladı. Gebiz bölgesinde Hasan Bulut ile Fatma Kutlu'nun cesetleri ile Hacıosmanlı köyü Ermedin mevkisinde kimliği henüz tespit edilemeyen 80 yaşlarında bir erkek cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Köyde, sağlık ocağı, muhtarlık binası, köy kahvesi yıkıldı. Bahçe duvarı yıkılan ilköğretim okulunu da su bastı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde hortumda 4 ev yıkıldı, 15 ev zarar gördü. Göçük altında kalan 70 yaşındaki Mehmet Çay ile 1 yaşındaki torunu Mehmet Umut hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Güğü köyünde hortumun devirdiği ağaç 68 yaşındaki Alime Atak Kalın'ın ölümüne sebep oldu. Hondular köyünde de evlerin çatısı uçtu, 10 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır köyünde yaşayan 60 yaşındaki Sıdıka Gümüş sele kapıldı ve can verdi.

Ahırını sel sularının doldurduğunu gören Sıdıka Gümüş, 4 ineğini kurtarmak için ahıra girdi. Bu sırada sel suları ahırı doldurdu. 4 çocuk annesi Gümüş, sel sularına kapılıp can verirken, 4 ineği de telef oldu. Köyde bazı evler de sel sularından etkilenerek hasar gördü.



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