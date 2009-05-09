Sektörel teşvik hazırlığı son aşamada

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, uzun süredir üzerinde çalışılan bölgesel ve sektörel teşvik yasasında son noktaya gelindiğini söyledi.



AKP Karabük İl kongresine katılmak üzere kente gelen Nihat Ergün, ilk olarak Karabük Valisi Nurullah Çakır'ı ziyaret etti. Valiliğin önünde tören kıtasını selamlayan Ergün, Vali Çakır'dan makamında brifing aldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Ergün, sektörel ve bölgesel teşvik çalışmalarında son noktaya gelindiğini açıklayarak, ``Yürürlükte olan Teşvik Yasası il bazındaydı. Bu yasanın uygulamasında değişik sorunlar çıktı. Uzun süredir üzerinde çalışılan sektörel ve bölgesel teşvik çalışmalarında son noktaya gelindi. Bu yasa ile belirlenen bölgelerde belirlenen sektörler teşvik edilecek ve o bölgelerin kalkınması sağlanacak'' dedi.



Bölgeler arası entegrasyon gerçekleştirilerek kalkınmanın sağlanacağını ifade eden Ergün, ``Mesela, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu bölgesinde bir entegrasyon sağlayabiliriz. İllerin entegrasyonunu sağlayacak altyapı çalışmalarını hükümet olarak gerçekleştirdikten sonra, bölgesel ve sektörel teşviklerle belirlenen noktalara katkı verebiliriz. Bartın'da doğa turizmini teşvik ederken, Karabük ve Kastamonu'yu kültür turizmi anlamında teşvik edip bölgeyi bir sanayi merkezinin yanında, turizm merkezi haline getirebiliriz'' diye konuştu.



Bakan Ergün yeni yasanın Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından, en kısa sürede Meclis gündemine geleceğini belirtti.



Demir çelik sektörünün teşvik edilip edilmeyeceği sorusunu ise Ergün, ``Yalnızca demir çelik sektörünün değil, tüm sektörlerimizin teşvik edilmeye ihtiyacı var. Hangi sektör ne zaman, nerede, hangi bölgede teşvik edilecek bunları teknik çalışmalar sonucunda belirleyecek ve uygulamaya koyacağız'' diye cevapladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, İşsizlik Sigortası Fonu'nu meslek edindirme kurslarında kullanarak yeni istihdam alanları sağlamayı hedeflediğini belirten Ergün, işsizliğin en aza indirilmesi için de çalışmaların her koldan sürdüğünü açıkladı.



Sanayi üretiminde artış



Sanayi üretiminde artışın başladığını söyleyen Ergün, ``İki aydır sanayi üretiminde düşüş azaldı. Bir yıl öncesine göre düşüş yüzde 20 iken, bir ay öncesine göre ise artış yüzde 13.4. `Yükseliş de düşüş gibi hızlı olur mu?' diye soranlar var, biz hızlı çıkışlar peşinde değil, istikrarlı çıkışlar peşindeyiz'' dedi.



KOSGEB'in şimdiye kadar 300 bin imalatçıya destek verdiğini açıklayan Nihat Ergün, kurumun bundan sonra her ilde teşkilatlanarak, 2 milyon 300 bin küçük ve orta ölçekli sanayiciye, bilgi, eğitim, kredi faizi, teknoloji ve organizasyon alanlarında hizmet vereceğini belirtti.



Ergün, daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı ziyaret ederek, işçilerle birlikte yemek yedikten sonra partisinin kongresine katıldı.

