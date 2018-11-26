Sektörel güven Kasım'da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Sektörel güven, Kasım ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde artarken, inşaat sektöründe düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim’deki 75.7 düzeyinden, Kasım ayında yüzde 5.4 artarak 79.8’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi de Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 4.3 artarak 90.7’ye yükseldi.

Hizmet sektöründe Kasım’da bir önceki aya göre;

- iş durumu, yüzde 4.8’lik bir artışla 72 puana,

- hizmetlere olan talep yüzde 8’lik bir artışla 74.4 puana,

- hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 4’lük bir artışla 93.1 düzeyine yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe de Kasım’da bir önceki aya göre;

- iş hacmi-satışlar yüzde 6.2 artarak 67.6 düzeyine,

- iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 14’lük bir artışla 91.7’ye çıkarken

- mevcut mal stok seviyesi ise yüzde 3.5 azalarak 112.9’a geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise, Ekim’deki 58.7 düzeyinden Kasım ayında yüzde 3.5’lik bir düşüşle 56.6’ya geriledi.

İnşaat sektöründe Kasım ayında Ekim’e göre;

- alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 5’lik bir artışla 45.4’e

- toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2.5’lik bir düşüşle 67.7’e geriledi. (Tablo ve Grafik)