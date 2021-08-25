Sektörel güven inşaat, perakende ve hizmet sektörlerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre sektörel güven hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde ağustosta yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında temmuz ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi 116.1'e yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 114,8 iken, ağustos ayında yüzde 1,2 oranında artarak 116,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,6 artarak 116,0a yükseldi.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,3 artarak 113,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 119,3'e geriledi.

Perakende ticaret sektörü endeksi yüzde 0.6 yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 110,3 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 7,9 artarak 121,3'e yükseldi.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 azalarak 85,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,4 azalarak 123,9'a düştü.

İnşaat sektörü endeksi 92,4'e yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 86,3 iken, Ağustos ayında yüzde 7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 83,0 olarak gerçekleşti. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,5 artarak 101,8 değerini aldı.