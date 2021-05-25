Sektörel güven hizmet ve perakendede düştü, inşaatta yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 103,3 iken, Mayıs'ta yüzde 1,1 azalarak 102,2 olarak gerçekleşti.

Hizmet sektöründe son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 96,7 oranına geriledi.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise yüzde 2,2 azalarak 100,9 değerine indi.

Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 109,0'a yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 100,9'a düştü.

Perakende ticaret sektöründeki son üç aylık dönemde bir önceki aya göre iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 13,6 azalarak 101,0'a geriledi.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 3,5 artarak 90,8'a çıktı.

Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,9 artarak 110,9'a yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,3 iken, Mayıs ayında yüzde 3,0 oranında artarak 79,6'a çıktı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,5 azalarak 74,5'a indi.

Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,3 artarak 84,7'a yükseldi.

İnşaat sektöründe Mayıs ayında girişimlerin yüzde 46,8'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 53,2'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Nisan ayında yüzde 28,7 iken Mayıs ayında yüzde 24,2 olarak gerçekleşti.

"Talep yetersizliği" Nisan ayında yüzde 25,5 iken Mayıs ayında yüzde 26,6 ve "diğer faktörler" Nisan ayında yüzde 23,9 iken Mayıs ayında yüzde 30,1 olarak kaydedildi.

