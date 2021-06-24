Sektörel güven, haziranda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sektörel güven endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında Mayıs ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Hizmet sektöründe talep yüzde 2,8 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 102,2 iken, Haziran ayında yüzde 6,2 oranında artarak 108,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5,6 artarak 102,2 olarak gerçekleşti.

Son üç aylık dönemde ise hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,8 artarak 103,7 değerini aldı.

Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,7 artarak 119,6'ya çıktı.

Perakende ticaret sektöründe güven yüzde 4,8 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, Haziran ayında yüzde 4,8 oranında artarak 105,7 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5,0 artarak 106,0'ya yükseldi.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise yüzde 1,5 azalarak 89,4 değerini aldı.

Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,6 artarak 121,6 olarak kaydedildi.

İnşaatta 'finansman sorunu' yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79,6 iken, Haziran ayında yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 2,3 artarak 76,3'ya çıktı.

Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,6 artarak 88,6 değerini aldı.

Ek olarak; İnşaat sektöründe Haziran ayında girişimlerin yüzde 53,1'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 46,9'u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Mayıs ayında yüzde 24,2 iken Haziran ayında yüzde 26,7'ya çıktı.

"talep yetersizliği" Mayıs ayında yüzde 26,6 olurken, Haziran ayında yüzde 19,1'e düştü.

"diğer faktörler" ise Mayıs ayında yüzde 30,1 olurken, Haziran ayında yüzde 25,8 oldu.

