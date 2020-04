Sektörde erkek egemenliğine direniş, Trump'a tepki, iklim değişimiyle mücadele çağrısı: İşte Oscar Töreni'nden artakalanlar

T24

Derleyenler: Melis Karaca & Metin Kaan Kurtuluş

92. Oscar Ödül Törenleri için bir kez daha dünyanın en ünlü isimleri Los Angeles'taki Dolby Salonu'nda toplandı. Ödül törenini bazı sanatçılar siyasi ve sosyal mesaj vermek için bir platform olarak kullanırken, bazılar da yaşanan ilkleri sahnede kimi zaman gözyaşlarıyla, kimi zaman da sevinç nidalarıyla kutladı.

İşte 92. Oscar Ödül Töreni'nden en akılda kalan anlar:

Brad Pitt'ten azil mesajı

'Once Upon a Time in Hollywood' filmindeki rolüyle Akademi tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt, ödülü almak için sahneye çıktığında Washington'a mesaj gönderdi. Pitt ödülünü teslim aldıktan sonra yaptığı konuşmaya başlarken, "Bana sahnede konuşmak için sadece 45 saniyem olduğunu söylediler. Bu süre, Senato'nun bu hafta John Bolton'a verdiği süreden 45 saniye daha fazla" dedi.

Trump tarafından görevden alınan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı'na yönelik azil sürecinin 'kara kutusu' olarak görülüyordu. Bolton'un ifadesinin süreçte etkili olacağı düşünülüyordu ve eski danışman ifade vermeye razı olduğunu ifade etmişti. Ancak Senato'daki Cumhuriyetçiler, Demokratların yargı sürecine yeni tanık çağırmasını engelledi ve Trump geçen Çarşamba günü kendisine yöneltilen suçlamalardan aklandı.

Natalie Portman, Akademi'nin 'görmediği' kadınları elbisesinde taşıdı

En İyi Yönetmen kategorisinde kadın adayların eksikliğine yönelik tartışma, 2019’da en çok hasılat yapan filmlerde çok sayıda kadın yönetmen imzası bulunmasıyla iyice alevlendi.

Oscar 2020 adayları tartışma yaratan gündem En İyi Yönetmen aday listesiydi. Parasite filminin yönetmeni Bong Joon-ho’nun aldığı ödülde adaylar arasında hiç bir kadın yönetmen yoktu. Sam Mendes, Todd Phillips, Martin Scorsese ve Quentin Tarantino’nun da yer aldığı liste açıklandığında oyuncu Issa Rae, “Bu erkekleri tebrik ederim” diyerek tartışmaya dikkati çekmişti.

Oyuncu Natalie Portman Dior tasarımı elbisesiyle kırmızı halıya çıktığında pelerini üzerinde Oscar’ın En İyi Yönetmen listesinde yer almayan kadın yönetmenlerini taşıyordu. Portman’ın pelerininin üzerinde şu isimler yer aldı:

Hustlers filminin yönetmeni Lorene Scafaria

The Farewell yönetmeni Lulu Wang

Little Women yönetmeni Greta Gerwig

A Beautiful Day in the Neighborhood yönetmeni Marielle Heller

Honey Boy yönetmeni Alma Har’el

Portrait of a Lady on Fire yönetmeni Céline Sciamma

Atlantics yönetmeni Mati Diop

Queen&Slim yönetmeni Melina Matsoukas



Portman kırmızı halı üzerinde şunları söyledi: “Bu yıl yaptıkları inanılmaz çalışmalar için fark edilmeyen kadınları kendi yolumla göstermek istedim.”

Kobe Bryant unutulmadı

Geçen haftalarda bir helikopter kazasında kızı ve yedi yakınıyla beraber hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant, 92. Oscar Ödül Töreni'nde anıldı. Şarkıcı Billie Eilish, The Beatles'ın "Yesterday" şarkısını seslendirirken arkada bu sene hayatını kaybeden eski Oscar Ödül sahiplerinin isim ve resimleri geçti. En sonunda Bryant'ın resmi gösterilirken dev ekranda efsane basketbolcunun, "Hayat çıkmaza girmiş hissetmek ve hevesini yitirmek için çok kısa. İlerlemek zorundasın. İlerlemek zorundasın" sözleri yer aldı.

Yönetmen Spike Lee de Lakers efsanesinden "ilham alan" bir takım elbiseyle törene katıldı.

Bryant 2018'deki törende "Dear Basketball" isimli yapımıyla En İyi Kısa Film dalında Oscar Ödülü kazanmıştı.

'Obama destekli' belgesele ödülü

Eski ABD Başkanı Barack ve First Lady Michelle Obama'nın kurduğu prodüksiyon şirketi Higher Ground'un desteklediği "American Factory" En İyi Belgesel dalında Oscar Ödülü'nü eve götürdü.

Obama, Twitter üzerinden bir tebrik mesajı yayımlayarak, "Bize ekonomik değişimlerin insan hayatında yarattığı etkiler hakkında çok kompleks ve duygusal bir hikayeyi aktardığı için American Factory'nin arkasındaki isimler Julia ve Steven'ı tebrik ediyorum. Higher Ground'ın ilk yayınıyla iyi yürekli ve yetenekli insanların evlerine Oscar götürmesi beni mutlu etti" yazdı.

Belgesel, Higher Ground'ın anlaşması sebebiyle Netflix üzerinden yayınlandı.

Oscar'larda bir ilk!

Bong Joon Ho'nun yönettiği "Parasite" filmi, Akademi tarafından En İyi Film Ödülü'ne layık görülen ilk orijinal dili İngilizce olmayan film oldu. Güney Kore yapımı film, The Irishman, Joker ve Jojo Rabbit gibi iddialı yapımları geride bırakmayı başardı. Bong, ödülü teslim alırken yaptığı konuşmada The Irishman'in yönetmeni Martin Scorsese ve Once Upon a Time in Hollywood'un arkasındaki isim Quentin Tarantino'yu övdü. Ödülü almak için sahneye Bong ile beraber Parasite'ın başrol oyuncuları da sahneye çıktı. Jeong-eun Lee, "Şu anda tarih için çok yerinde bir an yaşanıyor" dedi.

Törene damga vuran Parasite sadece En İyi Film ödülünü değil, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini de kazandı.

Joaquin Phoenix'ten 'yüzleşme' mesajı: Kendimizi evrenin merkezinde sanıyoruz

Vegan aktivist ve hayvan hakları savunucusu olduğu bilinen Joaquin Phoenix, Joker filmindeki performansıyla aldığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünün ardından yaptığı konuşmada kendisine verilen en büyük ödülün “sessizlerin sesi olabilme imkânı” olduğunu söyledi. İnsanlığın kendini evrenin merkezinde görme hatasını yaptığını vurgulayan Phoenix, doğal yaşamın yağmalandığını şu sözlerle anlattı: “Acısının çığlıkları kaçınılmaz olsa bile bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalabilme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ve daha sonra yavrusu için olan sütünü alıp kahvemize ya da mısır gevreğimize katıyoruz.” Phoenix, insanlık için bir yüzleşme mesajı veren konuşmasında şunları söyledi:

“Bence bana ve bu sektördeki pek çok insana verilen en büyük ödül sessizlerin sesi olabilme imkânı.

Bazen farklı nedenler için savaştığımızı hissettiğimizi ya da hissettirildiğimizi düşünüyorum. Fakat ben ortak nokta bir görüyorum. Bence cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, LGBTİ hakları, yerli hakları, hayvan hakları ne konuşursak konuşalım; adaletsizliğe karşı savaştan bahsediyoruz.

Tek bir millet, tek bir insan, tek bir ırk ya da tek bir cinsiyetin diğerlerini domine etme, kullanma ve kontrol etme hakkına karşı verilen savaştan bahsediyoruz.

Bence doğal dünyadan gittikçe uzaklaşmaya başladık. Çoğumuz egosantrik bir dünya görüşü nedeniyle suçluyuz ve çoğumuz kendimizi evrenin merkezinde sanıyoruz. Doğal yaşama giriyoruz ve onu kaynakları için yağmalıyoruz. Acısının çığlıkları kaçınılmaz olsa bile bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalabilme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ve daha sonra yavrusu için olan sütünü alıp kahvemize ya da mısır gevreğimize katıyoruz."

Reklamlar yerine kadın yönetmenlerin filmlerini izleme şansı

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Give Her A Break (Ona Bir Rahat Verin), Oscar töreni internet üzerinden yayımladı. Töreni takip etmek isteyenler ödülleri tek bir farkla takip etti: Give Her A Break’in oluşturduğu yayın sitesinde reklamlar yerine kadın yönetmenlerin filmlerinden kesitler yer alıyordu.

Projenin kurucusu Mo Said, “İnanılmaz filmler üreten milyonlarca kadın var fakat bu kadın düşmanı endüstride aynı çıkışı yakalayamıyorlar” dedi.

Akademi'nin 'görmediği' yönetmenler Greta Gerwig, Lulu Wang, Olivia Wilde, Marielle Heller

Tüketim çılgınlığına ‘Dur’ diyen Jane Fonda

İklim aktivisti olan ve daha önce birkaç defa eylemlerde gözaltına alınan Jane Fonda, daha önce aldığı ‘yeni bir kıyafet almama’ kuralını ödül verdiği Oscar gecesinde de devam ettirdi. Fonda, 2014 yılı Cannes Ödül Töreni’nde giydiği kırmızı Elie Saab elbiseyi dün gece yeniden giydi.

Fonda elbisenin yanında taşıdığı kırmızı palto da geçen yıl bir törende giydiği ve hakkında “Elimde gördüğünüz parça hayatım boyunca satın alacağım son kıyafet. Daha fazla eşyaya ihtiyacımız yok” açıklamasını yaptığı parçaydı.

Eminem’den 17 yıl sonra Lose Yourself sürprizi

Törenin sürpriz anlarından biri filmlerde kullanılan pop şarkılara ait bir klibin gösterilmesinin ardından sahnede beliren Eminem oldu. Gerçek adı Marshall Mathers olan rap şarkıcısı 8 Mile filminin efsane şarkılarından biri olan Lose Yourself’i söyledi.

Vanity Fair dergisinin aktardığına göre Eminem’in performansı son dakikaya kadar gizli tutuldu.

Lose Yourself, 2003 yılında En İyi Orijinal Şarkı ödülünü almıştı. Eminem 2003 yılından bir görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak o yıl törene katılamadığını hatırlattı. Şarkıcı, Lose Yourself’in sözlerine atıfta bulunarak “Bak eğer başka bir atışın, başka bir seçeceğin olsaydı… Akademi’ye beni misafir ettiği için teşekkür ederim. Oraya gelmem 18 yıl sürdüğü için özür dilerim” yazdı.