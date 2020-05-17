Sektör temsilcileri Koronavirüs sonrasına hazırlanıyor; "Ofislerde dönüşüm başladı, haftada birkaç gün evden çalışacağımız kesin"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ofis yaşamını da değiştirdi. Ofis kullanımında değişimin kaçınılmaz olduğunu belirten sektör temsilcileri ofislerde dönüşümlerinin başladığını belirtti. Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, "Haftada birkaç gün evden çalışacağımız kesin" dedi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, gayrimenkul, perakende ve ofis sektörünün deneyimli isimlerinden Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, ofis kullanımında ciddi değişiklikler yaşanacağını söyledi. Paylaşımlı ofislerin öne çıkacağını belirten Alkaş, “Tek bir binada çalışmak yerine şehrin birkaç noktasında kullanıma göre ödeme yapılan paylaşımlı ofisler öne çıkacak. Çalışanlar yürüyerek gidecek ve ihtiyaç durumunda kullanacak. Teknolojinin yardımıyla evden çalışma devam ederken, ortak çalışma alanları da sürece destek olacak” ifadesini kullandı.

Avi Alkaş, dünyada örnekleri olan ‘çalışan yurtlarının’ bu dönemde Türkiye için önemli bir seçenek olacağını dile getirdi. Alkaş, “Ofisim Maslak’ta ama Pendik’ten Beylikdüzü’nden gelen çalışan var. Bu kişiler günde 3 saat yolda. Onun yerine haftanın belli günleri çalışanlara merkezi noktalarda konaklama imkanı sağlanabilir. Salgının bulaş riskini azaltacak bu alternatif şehir trafiğini de rahatlatır” diye konuştu.

Uzaktan çalışma modelinin Türkiye’de çok ağır ilerlediğini, salgının bu süreci hızlandırdığını belirten ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında faaliyet gösteren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, “Şu an akıllarda 2 soru var; Biri ofiste sosyal mesafe nasıl sağlanır, ikincisi de çalışan ofis gelirken enfekte olur mu? Ofiste sosyal mesafe korunursa mevcut çalışanların en fazla 4’te 1’i yer bulabilir. Ek alan gerekir ama bu şu an birçok firma için mümkün değil. Firmalar buna formül arıyor. O nedenle haftada birkaç gün evden çalışacağımız kesin. Bir de firmalar tek büyük bir merkez bina yerine şehrin birkaç noktasında ofisler kiralayabilir. Böylece çalışan trafikte risk almaz. Özetle ofislerde bir dönüşüm başladı. Her iş kolu kendi ihtiyacına göre bir model uygulayacak. Ama görünen o ki artık haftada 5 gün ofiste olmayacağız” düşüncesini dile getirdi. Gönden, firmalara sosyal mesafeye uyum projeleri ürettiklerini de ekledi.

Endless Offices Genel Müdürü Gökmen Özdemir, “Tüm sektörlerde yaşanan durağanlık ve ofislere gidilmemesi sanal ofislere olan talebi 7 katına çıkardı. Yaşanan bu dijital dönüşüm, 2020’de çalışma şekillerinin değiştiğini gösteren büyük bir adım. İlerleyen aylarda bu talebin 10 katına çıkacağını düşünüyoruz” görüşünü savundu.