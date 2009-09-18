Seksten kaçış bahaneleri

Yapılan araştırmalara göre kadınlar en çok "yorgunum" diyerek partnerleriyle sevişmekten kaçınıyor. Kimi gerçek bir neden olan "Yorgunum" kelimesi, erkeklerin seks öncesi sıklıkla karşılaştığı bir bahane.



"Başım ağrıyor" 'taktiği' ise bahaneler sıralamasında üçüncü sıraya kadar geriledi. Oysa, bir kuşak öncesinde kadınların en çok 'başı ağrıyordu'. Ve baş ağrıması, ne diş ne mide ne de herhangi bir başka ağrıyla yer değiştiriyordu.



Araştırmacıların 'beyaz yalan' olarak nitelendirdikleri kadınların seksten kaçma nedenlerinde "Havamda değilim" bahanesi de "Kadınların seks özürleri" listesinde ilk sıralarda yer alıyor.



OnePoll.com anket sitesinin yaptığı araştırma, 400 yetişkin kadını baz alarak bu sonuçlara vardı.



Kadınların seksten kaçmak için başvurdukları yalanların son durumu şöyle:



1- Çok yorgunum.



2- Havamda değilim.



3-Başım çok ağrıyor.



4-Sabah erken kalkmam gerekiyor.



5-Çok işim var, meşgulüm.



6-Sana kızgın ve kırgınım.



7-Çocuklar!



8-Duş alman gerek.



9-Sırtımda bir ağrı var.



10-Daha çok erken.

