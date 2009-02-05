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Sağlık

Sekste utangaçlığı yenin

Sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olabilmek için çiftlerin birbirleriyle iletişim içinde olmaları çok önemli.

05 Şubat 2009 02:00

Sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olabilmek için çiftlerin birbirleriyle iletişim içinde olmaları çok önemli.

Cinsel Tıp Enstitüsü Genel Başkanı Dr. Cem Keçe Sabah gazetesinde yayımlanan haberde, "Cinsel hayatınızda cesur ve rahat olun, aşk oyunları oynayın" diyor. "Bunlar da yeterli olmuyorsa, iyi bir cinsel yaşam için cinsel terapiste gitmekten kesinlikle çekinmeyin" diyen Keçe, çiftlerin doğru iletişime geçmeleri için gereken altın kuralları sıraladı:

* Konuşma

* İdeal ortam

* Dokunma ve okşama

* Aşk oyunları

* Güven

* Kendinle barışık olma

* Partnere karşı sevgi ve saygı

* Rahatlık ve gevşeme

* Utanç duygusundan kurtulma

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