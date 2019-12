Sekste ipleri elinize alın

Yatakta maceraperest misiniz yoksa biraz çekingen mi? Bu ipuçları ile yataktaki güveninizi artırmaya hazır olun...



1 – Abartılı söylemlere aldırmayın



Seks terapistleri, “Bir gecede yalnızca vajinal seksle en az üç kez orgazm olduğunu söyleyen arkadaşlarınızın yanında kendinizi kötü hissetmeyin” diyor. Partnerinizle birlikte kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle davranın, bu rahatlık sizi yeni şeyler denemeye de itecektir. Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre seks rutinini çeşitlendiren kadınların, yalnızca düz bir cinsel birleşme yaşayan kadınlara oranla daha rahat orgazma ulaştıklarını gösteriyor.



2 – Vücudunuzu keşfedin



Kendinizi tanımak ve sizi harekete geçirenin ne olduğunu bilmek, partnerinize nerenize ve nasıl dokunması gerektiğini söyleme güvenini verir. Bu sadece seksüel uyarılmayla ilgili değil

aslında. Vücudunuzda size duygusal tatmin verecek noktaları da keşfedin. Bir dahaki sefere duştan sonra vücudunuzu kurularken, yumuşak dokunuşlardan mı yoksa sert dokunuşlardan mı hoşlandığınızı keşfetmeye çalışın.



3 – Sibirya ginsengi kullanın



Stresin cinsel hayatı olumsuz etkilediği bir gerçek. Bitkisel takviye almak stresle başetmenize yardımcı olabilir. Örneğin Sibirya ginsengi anksiyeteyi azaltır, enerji verir ve genital bölgeye kan akışını hızlandırır. Seksle sonlanacak bir randevunun bir hafta öncesinden ginseng kullanmayı deneyin...



4 – Seks öncesi duş alın



Yatağa yatmadan önce alınan sıcak ve bol buharlı bir duş, temizlenmenin ötesinde bir anlam taşıyor. Sıcak su kanın cilt yüzeyine daha yakın pompalanmasını sağlayarak hassasiyeti artırıyor. Sıcak bir duşun ardından partnerinizin dokunuşlarına, öpücüklerine daha duyarlı olacak ve çekingenliğinizi bir kenara bırakacaksınız.



5 – Biraz pratik yapın



Küçük temaslar, parnerinizle aranızdaki seksüel bağı kuvvetlendiriyor. Basit bir kucaklama, ‘merhaba’ ya da ‘hoşçakal’ öpücüğü partnerinizle aranızda, karşılıklı güven ve saygının artmasına yardımcı olur. Tensel güveninizi bu şekilde inşa ederseniz, cinsel güveniniz de doğal olarak yerine gelir. Doğaçlama bir masaj yapmayı deneyin. Partnerinizin boyun kaslarına yumuşak bir masaj yapın ve yavaşca sırt kaslarına inin.



6 – Duygular yeniden…



En son yaşadığınız muhteşem seksi hatırlayın. Bu duyguyu o ana geri dönerek tekrar yaşayın.

Gözlerinizi kapatın ve ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, ne duyduğunuzu ve gördüğünüzü düşünün. Hipnoterapist Freddy Jacquin “bu duyguları yeniden tecrübe ederken başparmağınız ile orta parmağınızı birleştirin (meditasyon yapar gibi) ve “güven” gibi sizi tetikleyecek bir kelime söyleyin” diyor ve ekliyor, “sekize kadar sayın ve başparmağınız ile diğer parmağınızı birbirinden ayırın. Bunu üç kez tekrarlayın.” Üçüncü tekrarda kendi kendinize şöyle söyleyin: “Başparmağım ile orta parmağımı her bir araya getirişimde şu anda hissetiklerimi hissedeceğim.”



7 – Ateşli seks zarları



Eğer partnerinize vücudunuza nasıl dokunmasını istediğinizi söyleyecek kadar özgüveniniz yoksa, onunla birlikte size yeni deneyimler kazandırabilecek erotik bir oyun oynamayı deneyin. Bir şişe şarap açın ve ön sevişme sırasında nerede ne yapacağınızı söyleyen “Ateşli Seks Zarları”yla oynayın. (Hot Sex Dice’ı –Ateşli Seks Zarları www.honeylicious.co.uk’de bulabilirsiniz.)



8 – Partnerinizle konuşun



Kadın ve erkeklerin önsezileri birbirinden tamamen farklı. Ancak yine de partnerimize tam olarak ne hissettiğimizi ve ne istediğimizi söyleme ihtiyacı hissetmiyoruz. Seks ve ilişki psikoloğu Dr. Petra Boynton “Erkekler daima medyum olmadıklarından yakınırlar. Doğrusunu yapmak isterler ve tabii ki seks söz konusu olduğunda neden hoşlandığınızı onlara söylemenizi isterler” diyor. Yapıcı yorumlar her zaman daha fazla işe yarar. “Bana bunu yaptığında muhteşem hissediyorum”, “Bana şu konuda yardımcı olabilirsin” gibi cümleler kulağa eleştirel değil, tersine çok davetkar gelecektir. Partnerinizin seksüel güvenini

artırmak seks hayatınızı daha da eğlenceli hale getirebilir.



9 – Uyarıcı noktaları keşfedin



Seks tek bir hareket değildir. Yeni çalışmalar gösteriyor ki ellerinizi, dudaklarınızı ve göğüs uçlarınızı uyarmak beyninizde orgazmla bağlantılı hisler uyandırıyor. Birbirinizin seksüel noktalarınızı nasıl çalıştıracağınızı biliyor olabilirsiniz, ancak vücudunuzda sizi uyaracak diğer noktaları da öğrenmeye çabalayın. İşe ellerden başlayın. Okşayın, dilinizi gezdirin ve neyin işe yaradığını keşfetmeye çalışın.



10 – Partnerinizi terletin



Görsellikten etkileniriz... Ancak seksüel güven sadece nasıl göründüğünüzden ibaret değildir. Aynı zamanda duyma, hissetme, tat ve koku alma duyuları da kişiyi seksüel anlamda uyarıyor. Partnerinizden sabah deodarant sıkmamasını isteyerek işe başlayabilirsiniz; yapılan araştırmalara göre erkeklerin terindeki kimyasal madde kadınlar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Hatta erkeklerin ter kokusu kadınları uyarıyor...



11 – Bir spor seansı ayarlayın



Sporun forma soktuğunu biliyoruz. Peki sporun aynı zamanda sizi daha istekli yapacağını da biliyor muydunuz? Teksas Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar kadınların bir egzersiz bisikletiyle spor yaptıktan sonra daha arzulu olduklarını gösteriyor. Eğer spordan sonra aklınıza seksi düşünceler gelirse sıkılganlığınızı bir kenara bırakın ve bir an önce tadını çıkarmaya bakın.



12 – Ona inanın



Genelde partnerimizin iltifatlarını önemsemeyiz çünkü gerçekte onun beğendiği noktalarımızı biz beğenmiyoruzdur. Ama partnerinizin iltifatlarını yabana atmayın. Büyük ihtimalle vücudunuzun her köşesinin ayrıntılarını biliyor ve onları gerçekten seviyordur. Bu yüzden onun iltifatları özgüveninizi artırmalı. Göbeğinizi sevdiğini söylediğinde ona inanın; bu özgüveninizi artırır ve seksüel açıdan kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.



13 – Sigarayı bırakın



Östrojen değerlerinizi düşüren sigara bu nedenle libidonuz üzerinde uzun süreli olumsuz etkilere sahip. Sigarayı bırakmak doğurganlığı artırıyor, dolaşımı düzenliyor ve kalp krizine yakalanma riskini de azaltıyor.



14 - Horlamanın çaresine bakın



Amerikalı doktorların yaptıkları araştırmalar aşırı horlamanın seksüel güveni azalttığını, uykuyu böldüğünü, asabiyet yarattığını ve performansı azalttığını gösteriyor. Horlamanın ya da diğer uyku bozukluklarının üstesinden gelmek başınızı yastığa koymadan önce, partnerinize ve size daha fazla enerji verecektir. Horlamayı gidermek için işe kediotu gibi bitkisel takviyeler kullanarak başlayabilirsiniz.



15 – Küçük hilelere başvurun



Orgazm öncesinde nefes alış verişinize ve çıkardığınız seslere dikkat edin. Eğer bunlar sizi heyecanlandırıyorsa, tam anlamıyla doruğa ulaşmak ve tatmin olmak için küçük nefes ve ses hilelerine başvurabilirsiniz.



16 – Meyankökü yiyin



Meyankökü hem bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor hem de kokusu partnerinizi çılgına çeviriyor! Los Angeles’taki Koku ve Tat Araştırmaları Vakfı’nda yapılan araştırmalara göre meyankökünün kokusu penise giden kan akışını yüzde 32 artırıyor!



17 – Aynaya bakın



Bu size bir kabus gibi gelse de biraz sabır gösterin! Tamamen soyunun ve bir boy aynasının karşısına geçerek vücudunuzda seksi olduğunu düşündüğünüz beş noktayı seçin. Bu noktalara yoğunlaşın ve seks sırasında partnerinizin de ilgisini bu noktalara çekmeye çalışın.



18 – İçinizden geldiği gibi davranın



Araştırmalar çiftlerin hep aynı saatte seks yaptıklarını gösteriyor. (Bu size de çok mu tanıdık geliyor?). Bir değişiklik yapın ve öğle yemeği arasında hızlı bir seks deneyimi yaşayın ya da sevişmenizi her zamankinden daha uzun tutun. Farklılığı hemen göreceksiniz. Ne kadar spontan davranırsanız kendinize güveniniz o kadar artacak.



(FORMSANTE)