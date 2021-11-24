Sekssiz flört için aplikasyon yaptı!

T24 Dış Haberler

ABD'li bir kadın, seks yapmayan insanlar için bir flört aplikasyonu geliştirdi.

33 yaşındaki Shakia Seabrook, 'The Sexless Tribe' isimli aplikasyonu "ana akım kültürde yeterince temsil edilmediğini düşündüğü insanlar için yaptığını" belirtti.

Seabrook, henüz beta modunda olmasına rağmen aplikasyonu 8 binden fazla insanın kullandığını belirtti.

Cinsel ilişkiye girmeme kararı almasında etkili olan tek faktörün dini inançları olmadığını belirten Seabrook, aplikasyonun da sadece Hıristiyanlar için olmadığını belirtti.

Seks yapmayan insanlar hakkında toplumda yeterince konuşulmadığını belirten Seabrook, bu insanlara alan sağlamak istediğini ifade etti.