“Sekssiz evlilikler hit yaptı”

Vatan gazetesi yazarı Prof. Dr. Halim Hattat, sekssiz evliliklerin “hit yaptığı” bir dönemden geçildiğini ifade ederken “Yılda 10 kezden az cinsel ilişki sıklığı da sekssiz evlilik anlamına geliyor. Her 5 çiftten biri bu problemle karşı karşıya. Çiftlerin yaklaşık yüzde 10'u ise hiç seks yapmadıklarını ifade ediyor” dedi. Prof. Hattat, haftada bir kere cinsel beraberliğin sağlık yönünden önerildiğini söyledi.

Uzun ilişkilerde seks yapmanın azalmasının pek çok nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Hattat, “Bu sorunların altında ciddi hormonsal sıkıntılar, yoğun stres, duygusal sıkıntılar, ilişki problemleri yer alıyor” ve çiftlerin yapıcı bir şekilde iletişim kuramaması halinde yardım almaları gerektiğini ifade etti.

Prof. Hattat’ın Vatanda’da “Sekssiz evlilikler dönemi” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Sekssiz evliliklerin hit yaptığı dönemi yaşıyoruz. Bunu araştırma sonuçlarına da dayanarak söylüyorum.

Sekssiz evliliklerin en hit yaptığı dönemi yaşıyoruz. Bunu sadece klinik gözlemlerime değil aynı zamanda araştırma sonuçlarına da dayanarak söylüyorum. Seks açlığı çeken, aseksüellik noktasına gelen ilişki ve evliliklerde ciddi bir artış var.

Ne kadar sık görülüyor?

Sekssiz evlilik seksin hiç yaşanmaması, cinsel ilişkinin sıfırlanması demek değil. Yılda 10 kezden az cinsel ilişki sıklığı da sekssiz evlilik anlamına geliyor. Her 5 çiftten biri bu problemle karşı karşıya. Çiftlerin yaklaşık yüzde 10'u ise hiç seks yapmadıklarını ifade ediyor.

Yılda 16 kez daha az seks yapılıyor

Son dönemde Amerika'da yapılan ve yaklaşık 26 bin kişiyi inceleyen yeni bir araştırmada da çiftlerin yılda 16 kez daha az seks yaptığı gösterildi. Yani diyelim ki ayda dört kez beraberlik yaşıyordunuz, bu rakam iki-üçe iniyor. Ayda iki kez beraberlik yaşayanlar ise iki ayda bir yaşamaya başlıyor. Bu rakamlara göre günümüzdeki genç çiftlerin büyük anne-babaları onlar yaşındayken çok daha fazla seks yapıyormuş diyebiliriz!

Ne kadar seks sağlıklı?

Araştırmalar ülkemizde haftada 2-4 kez ile ayda 2-4 kez arasında değişen cinsel ilişki sıklığı olduğunu gösteriyor. Yani çok geniş bir yelpaze söz konusu. Her çiftin mutlu olduğu ayrı bir cinsel rutini var. Cinsel ilişkilerin ne kadar sık olduğundan öte ne kadar düzenli ve periyodik olduğu daha önemli. Bir hafta üç kez beraberlik yaşanıp ardından sekse iki aylık bir ara verilmesi fizyolojik açıdan seks arzusunu baltalıyor. Yani seks hormonlarının sağlıklı seviyelerde kalması için seks sıklığının hem düzenli olması hem de 15-20 günü geçmemesi gerekiyor. Ancak en azından haftada bir beraberliği cinsel sağlık yönünden öneriyoruz.

Seks neden azalıyor?

Uzun ilişkilerde seksin azalmasının pek çok nedeni var. Bunun en önemli nedenlerinden biri cinsel sorunlar. Erkeklerde sertleşme sorunu, erken boşalma, isteksizlik, kadınlarda libido kaybı, uyarılma sorunu, geç orgazm olma, cinsel ağrı gibi pek çok cinsel sorun aseksüel beraberliklere yol açabiliyor. Bu sorunların altında ciddi hormonsal sıkıntılar, yoğun stres, duygusal sıkıntılar, ilişki problemleri yer alıyor.

Ne yapmalı?

Seks çift arasında ciddi bir bağlılık hormonu salgısı yaratıyor. Yani ilişkilerin koruyucu kalkanı oluyor. Bu nedenle bu konuda yapıcı şekilde iletişim kuramıyorsanız yardım almalısınız.