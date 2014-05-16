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Yaşam
Deutsche Welle

Seksizme karşı etekli kampanya

Fransa'da liselerde erkek öğrenciler ile öğretmenler seksizme karşı mücadele kampanyasına farklı bir yöntemle katıldı.

16 Mayıs 2014 19:02

Seksizme karşı düzenlenen etekli kampanyaya Fransa'nın batısındaki Nantes şehrinde bulunan 27 lise katıldı. Öğrencilerin eteklerine, "Bu eteği kız kardeşimden ya da annemden aldım" notlarını iliştirdikleri görüldü.

Kampanya kapsamında erkek öğrenciler ile öğretmenler okula eteklerle geldi. Kampanya sorumluları, "öğrenciler arasında cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık konusunu tartışmaya açmayı hedeflediklerini" söyledi.

Fransa Veliler Derneği Başkanı Elisabeth Costagliola, kampanyayı "anlamlı bir provokasyon" olarak niteledi.

Kampanya eşcinsel evlilik karşıtlarının tepkisine yol açtı. Yaklaşık 150 kişilik bir grup bir lisenin önünde protesto gösterisi düzenledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaNantesVeliler Derneği Başkanı Elisabeth CostagliolaDeutsche Welle Türkçe DW/KNA/AFP/NH

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