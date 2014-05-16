Seksizme karşı etekli kampanya

Seksizme karşı düzenlenen etekli kampanyaya Fransa'nın batısındaki Nantes şehrinde bulunan 27 lise katıldı. Öğrencilerin eteklerine, "Bu eteği kız kardeşimden ya da annemden aldım" notlarını iliştirdikleri görüldü.

Kampanya kapsamında erkek öğrenciler ile öğretmenler okula eteklerle geldi. Kampanya sorumluları, "öğrenciler arasında cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık konusunu tartışmaya açmayı hedeflediklerini" söyledi.

Fransa Veliler Derneği Başkanı Elisabeth Costagliola, kampanyayı "anlamlı bir provokasyon" olarak niteledi.

Kampanya eşcinsel evlilik karşıtlarının tepkisine yol açtı. Yaklaşık 150 kişilik bir grup bir lisenin önünde protesto gösterisi düzenledi.