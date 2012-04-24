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Yaşam

Seksin rengi belli oldu!

İngiltere’de psikologların erkek üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada “kadınların kıyafetlerindeki renk seçiminin erkekleri ne yönde etkilediği” sorusuna cevap arandı

24 Nisan 2012 00:34

 

İngiltere’de psikologların yaptığı araştırmada erkeklerin ilk buluşmada kırmızı renk kıyafet giyen kadınları seks konusunda daha cesur bulduklarını ortaya çıkardı.
 
Yaşları 18-21 arasında değişen erkekler ilk buluşmada kırmızı renkte bir kıyafet giyen kadınların buluşmadan sonra seks yapma olasılığının, başka renkler seçen kadınlara göre daha yüksek olduğunu düşündüklerini söyledi.
 
Sonuçları “Sosyal Psikoloji Günlüğü” adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre erkekler en çok kırmızı renk kıyafet giyen kadınları çekici buluyor. Erkeklerin kırmızıdan sonraki seçimleri beyaz, mavi ve yeşil olarak sıralanıyor.
 
Çalışmayı değerlendiren uzmanlar kırmızının erkekler tarafından seksi bir renk olarak algılandığını ve onlara kadın doğurganlığını hatırlattığını belirtti.

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