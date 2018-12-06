"Seksi tamamen bıraktım" demişti; Okan Bayülgen: Şaka yaptım, bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, gündem olan "Seksi tamamen bıraktım ve çok rahatım" açıklamasıyla ilgili "Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin seksi bıraktığı yok. Şaka yaptım" dedi.

Bayülgen, geçtiğimiz günlerde Posta gazetesiyle yaptığı söyleşide "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" demişti. Ünlü şovmenin bu açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Nöro-psikiyatr Haydar Dümen, Bayülgen'in bu açıklaması için "Dümen yapıyor çakal" demişti. Nurseli İdiz ise "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz" yorumunda bulunmuştu.

Bayülgen, konuya ilişkin olarak Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında konuştu.

"Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum" diyen Bayülgen, şöyle devam etti:

"Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar. Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin seksi bıraktığı yok"