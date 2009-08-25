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Seksi sunucu Clooney'in aklını başından aldı

George Clooney gönlünü İtalyan sunucuya kaptırdı

25 Ağustos 2009 03:00

Magazin kulislerinde dolaşan dedikodulara bakılırsa; yaz aylarını Como gölü kıyısındaki evinde geçiren Clooney; İtalyan TV'sinin seksi sunucularından Elisabett Canalis ile birlikte olmaya başladı.

Garson sevgilisi Sarah Larson'dan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını kimseye açmayan Clooney'in Canalis ile mutlu olduğu söyleniyor.

Canalis ile birlikte olmak için sık sık Roma'ya gittiğini söyleyen kaynaklar "Hafta sonlarını birlikte geçiriyorlar. George ona gerçekten çok değer veriyor" diye konuşuyorlar..

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