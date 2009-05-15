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Seksi olmaktan gurur duyuyor

Arabada sevişme görüntüleri ile olay yaratan Monica Bellucci, erkeklerin rüyalarını süsleyen güzelliğinin sırrını anlattı

15 Mayıs 2009 03:00

Arabada sevişme görüntüleri ile olay yaratan Monica Bellucci, Esquire dergisine verdiği röportajda, erkeklerin rüyalarını süsleyen güzelliğiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Monica Bellucci fotoğrafları - FOTOGALERİ
'Seks figürü olmaktan şikayetçi değilim' - VİDEO

Sinemada seks figürü olmaktan dolayı suçluluk duymadığını belirten Belluci, "Vücudum benim için çok önemli. Yüzüm, kollarım, bacaklarım, ellerim... Kısacası vücudumun her bölümünü seviyorum. Seksi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bugün bir kadın seksiyse ona suçluluk duygusu yüklenmeye çalışılıyor. Bu çok saçma, güzelseniz bundan kurtuluş yok" dedi. Belluci, yine aynı röportajda güçlü ve ihtiraslı kadınları oynamaktan mutluluk duyduğunu belirtti: "İtalyan kadınlarının genelde güçlü karakterli oldukları söylenir. Bence bu durum sadece İtalyan kadınlarıyla sınırlı değil. Bir kadın içindeki gücü keşfederse her şeyi başarabilir. Ben de içimdeki gücü keşfettim."

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