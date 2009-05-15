Seksi olmaktan gurur duyuyor

Monica Bellucci fotoğrafları - FOTOGALERİ

Sinemada seks figürü olmaktan dolayı suçluluk duymadığını belirten Belluci, "Vücudum benim için çok önemli. Yüzüm, kollarım, bacaklarım, ellerim... Kısacası vücudumun her bölümünü seviyorum. Seksi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bugün bir kadın seksiyse ona suçluluk duygusu yüklenmeye çalışılıyor. Bu çok saçma, güzelseniz bundan kurtuluş yok" dedi. Belluci, yine aynı röportajda güçlü ve ihtiraslı kadınları oynamaktan mutluluk duyduğunu belirtti: "İtalyan kadınlarının genelde güçlü karakterli oldukları söylenir. Bence bu durum sadece İtalyan kadınlarıyla sınırlı değil. Bir kadın içindeki gücü keşfederse her şeyi başarabilir. Ben de içimdeki gücü keşfettim."