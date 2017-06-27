‘Seksi mahkûm’ Bodrum'da

Silahlı çete üyesi olmak suçundan 2 yıl 3 ay hapis yatan ve sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce görüntüsü sayesinde ‘seksi mahkûm’ ününü kazanan ABD'li Jeremy Meeks, tatil için geldiği Bodrum'da kaldığı lüks otelin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

California polis departmanının sabıka fotoğrafını prosedür gereği Facebook'tan paylaşmasıyla tanınan ve böylelikle modellik kariyeri başlayan, film teklifleri de alan Jeremy Meeks, tatil için dün akşam Bodrum'a gelerek, Yalıkavak Mahallesi, Gökçebel Mevkisi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Otelin plajında denize girip güneşlenen Meeks, otel çalışlarını da kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatilde çektirdiği bu fotoğraflardan bazılarını sosyal medyada paylaşan Meeks'in, konakladığı otelde, bugün akşam düzenlenecek beach partide DJ'lik yapacağı belirtildi.

Bir yandan da tatiline devam eden Meeks'in yat ile Bodrum'un cennet koyları ve Yunan adalarını kapsayan bir mavi tura çıkmayı planladığı da kaydedildi.

“Uzun tatil için geleceğim”

Palmalife Resort Otel Beach Club'ta akşa DJ performansı sahneye koyacak olan ABD'li Jeremy Meeks, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Bodrum'a daha öncede gelmek istediğini belirten Meeks, "Buradaki insanlar burada çok sıcak ve kibar. Yemekleri de çok sevdim. Tatlılardan baklavayı çok beğendim. Ağustos ayında yine Bodrum'da olacağım, bu defa daha uzun bir tatil için geleceğim" dedi.

Meeks, ünlü olmasıyla ilgili bir soruya, "Bir gün ben de bu kadar ünlü olacağımı bilmiyordum. Bu bir şans işi. Geçmişteki bazı olayları unutmak istiyorum. Unuttum da zaten, böyle daha rahatım" diye yanıt verdi. Meeks, ardından akşamki DJ'lik performansı için hazırlık yapmak üzere odasına çıktı.