10 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin, final yapacağı ve yerine başka bir dizinin geleceği konuşuluyor.

Tv100'ün haberine göre, yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, finale doğru gidiyor. Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in yerine ise yeni bir dizi geleceği öğrenildi.

Yerine gelecek dizi belli oldu

Yakın zamanda final yapmaya hazırlanan dizinin yerine TRT, yeni bir diziyi izleyici ile buluşturacağı duyuldu.

Mükemmel Eşleşme isimli dizinin, aile komedisi olacağı öğrenildi. Senarist ve yapımcı Güven'in yeni dizisi için de hazırlıklara başladığı ve dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kavuk oturacağı duyuldu. Çekimlerine Haziran ayında başlanacak olan dizinin başrolünde ise Ahmet Kayakesen'in olacağı kaydedildi.

Mükemmel Eşleşme dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Cem Zeynel Kılıç, Eylül Öztürk, Ayhan Taş, Volkan Severcan ve Asuman Dabak gibi isimler olduğu yazıldı.