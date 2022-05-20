Yerine gelecek dizi belli oldu
Yakın zamanda final yapmaya hazırlanan dizinin yerine TRT, yeni bir diziyi izleyici ile buluşturacağı duyuldu.
Mükemmel Eşleşme isimli dizinin, aile komedisi olacağı öğrenildi. Senarist ve yapımcı Güven'in yeni dizisi için de hazırlıklara başladığı ve dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kavuk oturacağı duyuldu. Çekimlerine Haziran ayında başlanacak olan dizinin başrolünde ise Ahmet Kayakesen'in olacağı kaydedildi.
Mükemmel Eşleşme dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Cem Zeynel Kılıç, Eylül Öztürk, Ayhan Taş, Volkan Severcan ve Asuman Dabak gibi isimler olduğu yazıldı.