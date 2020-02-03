Sek yapmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissettirir, mutlu eder, tatmin olmanızı sağlar. Uzmanlar seks yapmanın stresi azalttığını, depresyonu önlediğini ve daha formda hissetmemize neden olduğunu söylüyor.



İşte seks yapmak için 12 bilimsel neden.

Kilo almanızı engelliyor

Sadece yarım saatlik bir seks, ortalama 200-250 kalori yaktırıyor. Seks sırasında pek çok vücut kası ve iskelet sistemi koordineli olarak çalışarak adeta yoğun bir egzersiz yapıyorlar. Bunun sonucunda düzenli seks, vücudun forma girmesini sağlıyor.

Kalp-damar sağlığını koruyor



Belfast Queen’s Üniversitesi’nde 1000 erkek üzerinde yapılan çalışma, haftada 3 ve daha fazla seks yapan erkeklerde kalp krizi riskinin yüzde 50 azaldığını ortaya koydu. Öte yandan düzenli seks hayatı, kadın ve erkeklerde felç riskini de azaltıyor.

Uykusuzluk probleminizi gideriyor

Cinsel ilişki sırasında salgılanan endorfin ile vücut rahatlıyor ve uykuya geçiş kolaylaşıyor.

Koku duyusu gelişiyor

Orgazm sırasında beynin hipofiz bölgesinden salgılanan prolaktin hormonu sayesinde beynin koku alma merkezi uyarılıyor ve bu şekilde düzenli seks sonrasında kişilerde koku alma duyusu gelişiyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor



Araştırmalar, haftada en az bir kez seks yapmanın bağışıklık sistemi üzerinde %30 oranında artırıcı etki yaptığını söylüyor.

Doğal ağrı kesici

Sevişmek istemediğinizde "Başım ağrıyor" diyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü cinsel ilişki ve orgazm olma sırasında salgılanan oksitosin hormonu ve endorfin hormonu, vücutta doğal bir ağrı kesici görevi görüyor.

Vücudun esnekliği artıyor



mahmure.com'un haberine göre; düzenli seks, vücuttaki kasları çalıştırıyor ve vücut esnekliğini artırıyor.

Pelvik kaslarını güçlendiriyor

Seks sırasında pelvis yani leğen kemiği içinde bulunan pek çok kas çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve bağırsak sarkmaları azalıyor.

Adet sancılarını azaltıyor

Düzenli seks hayatı olan kadınlar, regl döneminde çok daha az ağrı çekiyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada haftada en az bir kez seks yapan kadınların adet döngülerinin, ayda bir kez yapanlara oranla daha düzenli olduğu da saptandı. Yani seksi regl ağrılarını azaltırken aynı zamanda regl takviminizi de düzene sokuyor.

Vajinal kuruluğu azaltıyor



Düzenli seks ile menopoz dönemi sonrasında sıklıkla yaşanan vajinal kuruluk problemlerinin görülme sıklığı azalıyor.

Seks, libidoyu arttırıyor

Yapılan her seks sonrası kişilerde libido artışına neden olan testosteron hormonu artıyor.Özetle, seks, seksi arttırıyor!

Kendinize güveninizi arttırıyor

Sevdiğiniz kişinin sizi fiziksel ve duygusal doyuma ulaştırması güveninizi arttırıyor.