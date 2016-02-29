Seks tarikatı lideri yakalandı!

Europol’un yıllardır aradığı Romanyalı seks tarikatı MISA’nın (Ruhsal Bütünleşme Hareketi) lideri Gregorian Bivolaru, Paris’te gözaltına alındı.

Ülkesi Romanya’da insan kaçakçılığı ve küçük yaştakilere cinsel istismar suçlamasıyla yargılanırken firar eden ve 2013 yılında gıyabında 6 yıl hapse mahkum edilen Bivolaru, düzenlenen operasyonda, Paris’in Champeret banliyösünde bir kitap fuarında ele geçirildi.

Bivolaru, kurduğu MISA adlı (Ruhsal Bütünleşme Hareketi)seks tarikatı ile Avrupa ülkelerinde organize bir şekilde kadınları fuhşa zorlamakla suçlanıyor. Europol’un yakın takibinde bulunan Bivolaru, önemli terör zanlıları ile birlikte Avrupa Birliği’nde “en tehlikeli” suçlular listesinde yer alıyor. Fransa’nın önümüzdeki günlerde Bivolaru’yu Romanya’ya iade etmesi bekleniyor.

Bivolaru’nun ülkesi Romanya’nın başkenti Bükreş’te yoga dersleri verirken dikkati çekti. Yoga kurslarında peş peşe seks skandallarının yaşanması üzerine dönemin devlet başkanı Nikolay Çavuşesku, Bivolaru’nun ders vermesini yasakladı. Bunun üzerine yurt dışına açılan Bivolaru gittiği ülkelerde tarikatını daha da genişletti. Yazdığı kitaplarla tarikatına çok sayıda kadını üye yapan Bivolaru, onları fuhşa sürükledi. Yüzlerce kadını fuhşa zorlayan Bivolaru, yıllardır aranıyordu.