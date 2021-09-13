'Seks tarikatı' kurucusu, 42 ay hapis cezasına çarptırıldı!

New York'ta kadınların zorla alıkonulduğu ve şantajla cinsel ilişkiye zorlandığı 'seks tarikatı' Nxivm'in kurucusu ve eski başkanı Nancy Salzman, New York federal mahkemesi tarafından 42 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezasına ek olarak haraç kesme suçlamalarından 67 yaşındaki Salzman'a 150 bin dolar para cezası verildi. Salzman ayrıca 500 bin dolar nakit varlığını, bir evi ve bir Steinway grand pianoyu iade edecek.

New York'taki İç Güvenlik Soruşturmaları'nın başındaki özel ajan Peter C. Fitzhugh, 2019'da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Salzman'ın "Nxivm suç örgütünün kalbinde bulunan isimlerden" olduğunu söylemişti.

Örgütün lideri Keith Raniere geçen sene 120 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

New York eyaletindeki Albany şehrinde 1998'de kurulan ve tarikata giren kadınlara yönelik şantaj ve tecavüzler sebebiyle hakkında dava açılan Nxivm'in internet sitesinde, tarikatın kuruluş amacı "insanları güçlendirmek için insani ilkelerin rehberliğinde çalışan bir topluluk" olarak açıklanıyor; "daha iyi bir dünya inşa etmek için ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştıkları" yazıyordu.