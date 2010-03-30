Seks soslu program Gürcüleri ikiye böldü

T24

27 yaşındaki eski manken Şorena Begaşvili’nin sunduğu program sırasında ekrana sevişen çiftlerin görüntülerinin getirilmesi ve sevişme sırasında çıkardıkları seslerin konu edilmesi, ülkede büyük yankı uyandırdı. Bir grup öğrenci, kanal binasının önünde toplanıp ‘sapık’ diye nitelendirdikleri programın kaldırılmasını istedi. Ortodoks Aileler Birliği de bir protesto mektubu yollayarak, programın yayından kaldırılmasını ve Begaşvili’nin halktan özür dilemesini istedi.Daha önce Amerikan Playboy dergisine poz verdiği için ‘sabıkalı’ olan Begaşvili’yse programın amacının halkı bilgilendirmek olduğunu, çoğu Gürcü’nün seks konusunda eğitilmesi gerektiğini savunarak, “Seks doğal bir şey, neden bahsedilmesin?” diye konuşuyor. Ocakta yayımlanmaya başlanan haftalık program ünlülerle söyleşiler yayımlıyor, cinsel hayatı konu alıyor ve Hollywood filmlerinden erotik sahneler gösteriyor.Gürcistan’da 2003’te Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze’nin görevini bırakmak zorunda kalmasıyla sonuçlanan Gül Devrimi adlı barışçıl halk hareketinden beri ülke politika ve kültürde ABD ve Avrupa’yı örnek alıyor. Ancak seks konusundaki Batı tarzı liberal yaklaşımlar, gelenekçi Ortodoks Gürcülerin tepkisine yol açıyor.