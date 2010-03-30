T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Seks soslu program Gürcüleri ikiye böldü

Gürcistan’da hükümet yanlısı İmedi televizyonunun yayımladığı seks konulu program halkı kızdırdı.

30 Mart 2010 03:00

T24 - Gürcistan’da hükümet yanlısı İmedi televizyonunun yayımladığı seks konulu program halkı kızdırdı.

Seks soslu program Gürcüleri ikiye böldü27 yaşındaki eski manken Şorena Begaşvili’nin sunduğu program sırasında ekrana sevişen çiftlerin görüntülerinin getirilmesi ve sevişme sırasında çıkardıkları seslerin konu edilmesi, ülkede büyük yankı uyandırdı. Bir grup öğrenci, kanal binasının önünde toplanıp ‘sapık’ diye nitelendirdikleri programın kaldırılmasını istedi. Ortodoks Aileler Birliği de bir protesto mektubu yollayarak, programın yayından kaldırılmasını ve Begaşvili’nin halktan özür dilemesini istedi.

Daha önce Amerikan Playboy dergisine poz verdiği için ‘sabıkalı’ olan Begaşvili’yse programın amacının halkı bilgilendirmek olduğunu, çoğu Gürcü’nün seks konusunda eğitilmesi gerektiğini savunarak, “Seks doğal bir şey, neden bahsedilmesin?” diye konuşuyor. Ocakta yayımlanmaya başlanan haftalık program ünlülerle söyleşiler yayımlıyor, cinsel hayatı konu alıyor ve Hollywood filmlerinden erotik sahneler gösteriyor.

Gürcistan’da 2003’te Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze’nin görevini bırakmak zorunda kalmasıyla sonuçlanan Gül Devrimi adlı barışçıl halk hareketinden beri ülke politika ve kültürde ABD ve Avrupa’yı örnek alıyor. Ancak seks konusundaki Batı tarzı liberal yaklaşımlar, gelenekçi Ortodoks Gürcülerin tepkisine yol açıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24