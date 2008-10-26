Seks skandalına rağmen görevinde kaldı

Uluslararası Para Fonu IMF'nin karar makamı olan İcra Direktörleri Kurulu, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, kamuoyuna yansıyan evlilik dışı ilişkisine karşın, görevinde kalmasını kararlaştırdı.



Konuya ilişkin açılan soruşturmayı değerlendiren kurul, Strauss-Kahn'ın eyleminin, ''üzüntü verici ve yanlış bir kişisel yargı'' oluşturduğu, ancak bunun görevden ayrılmayı gerektirmediği sonucuna vardı.



Kurulun açıklamasında, Strauss-Kahn'ın eski bir IMF çalışanıyla olan ilişkisinin, ''Karşılıklı rızaya dayandığı, herhangi bir cinsel taciz içermediği'' dile getirildi.



Strauss-Kahn'ın eyleminin, iltimas ve yetkinin kötüye kullanılması gibi bir durum oluşturmadığı belirtildi.



Kurulun açıklamasında, yapılan bu değerlendirme sonucu meselenin kapanmış kabul edileceği kaydedildi.



IMF, dünyayı sarsan finans krizi sürerken bu konudaki çözüm çabalarında önder rolü oynamaya hazırlanıyor.



IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun en kıdemli üyesi Shakour Shaalan, gazetecilere, bu olayın, IMF başkanı olarak Strauss-Kahn'in görevini etkili şekilde yerine getirmesini etkilemeyeceğini söyledi.



Strauss-Kahn da açıklamasında, ilişkisini kastederek, ''ciddi bir karar hatası yaptığını'' kabul etti, ancak İcra Direktörleri Kurulu'nun değerlendirmesinde bir yetki suistimali olmadığını dile getirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.



Strauss-Kahn, ''Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyorum ve sorumluluğumu kabul ediyorum. Kuruldan, IMF personeli ve ailemden özür diledim'' dedi.



Strauss-Kahn ile ilişkiye giren eski IMF görevlisinin adının Piroska Nagy olduğu ve Nagy'nin, halen Londra'da Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası'nda çalıştığı, basında yer aldı.

