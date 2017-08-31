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Yaşam

Seks sırasında kalp krizi geçirirseniz, hayatınızı kaybetme riskiniz çok daha yüksek

Yardım çağırmaya utanan partnerler nedeniyle seks sırasında kalp krizi geçiren 8 kişiden yalnızca biri hayatta kalabiliyor

31 Ağustos 2017 22:46

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Seks sırasında kalp krizi geçiren erkeklerin hayatını kaybetme olasılığı, çıplak olduğu için yardım çağırmaya utanan partnerleri nedeniyle dört kat daha yüksek.

Paris’teki European Georges Pompidou Hastanesi’nden doktor Ardalan Sharifzadehgan, kalp krizi geçiren 3 bin 28 hastanın kayıtlarından yola çıkarak yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Söz konusu kayıtlara göre  European Georges Pompidou Hastanesi’ne kalp krizi nedeniyle başvuran kişilerin 246’sı fiziksel bir aktivite sırasında kalp krizi geçirmişti, bunların 17’si ise seks sırasında kriz geçirmişti. Sharifzadehgan’in bulgularına göre, norlaml durumlarda kalp krizi geçiren her 2 erkekten 1’i hayatta kalırken, seks sırasında kalp krizi geçiren her 8 erkekten yalnızca 1’i hayatta kalabiliyor.

Sara Young’ın The Independent’ta yer alan haberine göre, bu durumun nedeni seks sırasında kalp krizi geçirilmesi halinde partnerlerin çoğu kez yardım çağırmak için geç kalmaları. Müdahae için gecikilen her dakikanın hayatta kalma şansını yüzde 10 düşürdüğüne dikkat çeken Sharifzadehgan’e göre, “Böyle bir durum yaşandığında, partnerler şok oluyor ve nasıl davranmaları gerektiğini bilemiyor.” Sharifzadehgan “Eşleri ve kendileri çıplak sanırım komşuları çağırmaya çekiniyorlar. Bu büyük, büyük bir utanç” diye de ekliyor.

İngiliz Kalp Vakfı bir kalp krizi geçirenlere birkaç hafta seksten ve cinsel yakınlaşmadan uzak durmalarını öneriyor. Bununla birlikte kişiler, fazla alkol tüketilmemek ve cinsel yakınlaşma  öncesinde fazla bir şey yememek şartıyla seks yapabilirler. Ayrıca böyle bir rahatsızlık atlatmış kişiler partnerinden daha aktif bir rol almalarını isteyebilirler. 

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