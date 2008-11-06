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Yaşam

Seks şantajı: 20 ay hapis

Erzurum’da, 2 yıl önce, kendisini polis olarak tanıtıp cinsel ilişkiye giren 26 yaşındaki marangoz Cihan Akbaş, 20 ay hapis ve 20 bin YTL para cezasına çarptırıldı.

06 Kasım 2008 02:00

Erzurum’da, 2 yıl önce, kendisini polis olarak tanıtıp cinsel ilişkiye girdiği 23 yaşındaki üniversiteli E.V.’yi "Görüntülerini internette yayınlarım" diyerek tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan 26 yaşındaki marangoz Cihan Akbaş, karar duruşmasına çıktı.

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan Akbaş, "Onu etkilemek için kendimi polis olarak tanıttım. İki yıllık birlikteliğimiz var. Cinsel ilişkiye kendi rızasıyla girdik ama tehdit etmedim. Bir insan böyle iğrençlik yapar mı?" dedi. Mahkeme heyeti, E.V.’nin Akbaş’la uzun süreli arkadaşlık yaptığına kanaat getirerek sanığın "cinsel istismar" suçundan beraatine karar verdi. 5 ay tutuklu kalıp tahliye edilen Akbaş, şantaj ve tehdit suçlarından ise 20 ay hapis ve 20 bin YTL para cezasına çarptırıldı.

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