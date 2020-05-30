Seks partisinde yakalanan FIFA kokartlı hakemden ilginç savunma: Oraya iş yemeği için gitmiştim

Bosna-Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile silahın ele geçirildiği seks partisinde basılan FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in polise verdiği ifadede, "Oraya seks partisi için değil, iş yemeği için gitmiştim" dediği öğrenildi.

Bosna-Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye, yapılan teknik takip üzerine baskın yapıldı. Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic ile birlikte toplam 26 erkek, 9 hayat kadını, evin içerisinde gizlenmiş birçok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirdi.

"O eve gitmem ve yaşananlar çok garipti"

Slavko Vincic'in polise verdiği ifade ise şaşkınlık yarattı.İşte Vincic'in gözaltında verdiği ifade: "Polis, bizi şahitler huzurunda tutukladı. Ben oraya gittiğimde, neler olduğunu bilmiyordum. Cuma gecesi o eve gittim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Uyumak istiyorum.



Biraz huzur ve mahremiyet istiyorum.O eve gitmem ve yaşananlar, çok garipti. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Seks partisi yoktu. Ben silahları da polis baskın yaptıktan sonra gördüm. Oraya bir iş yemeği için gitmiştim. İş konuşuyorduk. Saat akşam 8 gibiydi. Bir anda polisler içeri girdi. Film gibiydi."

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetmişti

Slavko Vincic, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Club Brugge mücadelesini yönetmişti. Sloven hakem Fenerbahçe'nin de 2018 yılında Benfica ile oynadığı karşılaşmada düdük çalmıştı.



Vincic ayrıca Liverpool - Genk, Leverkusen - Porto gibi önemli maçlarda görev aldı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçta 4. hakem olarak görev alan Vincic, EURO 2012'de de Damir Skomina'nın asistanlığını yapmıştı.