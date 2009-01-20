T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Seks partisinde kan dökmüşler

Bir ihbarı değerlendiren polis, İzmir'de bir eve baskın düzenledi. Polislerin gördüğü manzara mide bulandırıcı oldu.

20 Ocak 2009 02:00

Bir ihbarı değerlendiren polis, İzmir'de bir eve baskın düzenledi. Polislerin gördüğü manzara mide bulandırıcı oldu.

İzmir’in Menderes İlçesi’nde polis ekipleri, geçen cumartesi sabaha karşı 716 Sokak 16 Numara’daki evden gürültü geldiği yönündeki ihbar üzerine gittiği adreste arama yaptı.

Polisler evde, oturma odasındaki kanepede uyuyormuş gibi üzerine battaniye örtülmüş Gökhan Aydın’ın (21) cesedini buldu. Evde bulunan Yamaç Aydın (32), eşi Hatice Aydın (26) ve kardeşi Yener Aydın (29) gözaltına alındı. Tokat’ta askerlik yaparken izne gelen kuzenleri Gökhan Aydın’ı evlerinde misafir eden Yamaç Aydın ile kardeşi Yener Aydın’ın, hırsızlık suçlamasında bulunmaları üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Gökhan Aydın’ın, başına demir çubukla vuran kuzenleri tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşıldı.

Cinayeti bilgisayar aydınlattı

Evdeki incelemede polis, 3 adet bilgisayar kasasından birinin 28 Kasım 2008 tarihinde Bornova’da 30 bıçak darbesiyle öldürülen gayrimenkul zengini Güven Cankur’a (60) ait olduğunu tespit etti. Şüpheliler sorgularında, Cankur’u öldürdüklerini de itiraf etti.

Karısından intikâm almış

Yener Aydın, kuzeni Gökhan Aydın’la askere gitmeden önce Güven Cankur’la tanıştıklarını, Cankur’un daha önceki evliliklerinde hep aldatıldığını söyleyerek bu yüzden kadınlardan intikam almak için evinde grup seks partileri düzenlediğini öne sürdü. Kendilerinin, Cankur’un evinde hayat kadınlarıyla grup seks yaptıklarını, yine böyle bir davet için gittiklerinde kadınların gelmesini beklerken çıkan kavgada Gökhan Aydın’ın Cankur’u bıçaklayıp öldürdüğünü iddia etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24