Seks partisinde kan dökmüşler

Bir ihbarı değerlendiren polis, İzmir'de bir eve baskın düzenledi. Polislerin gördüğü manzara mide bulandırıcı oldu.



İzmir’in Menderes İlçesi’nde polis ekipleri, geçen cumartesi sabaha karşı 716 Sokak 16 Numara’daki evden gürültü geldiği yönündeki ihbar üzerine gittiği adreste arama yaptı.



Polisler evde, oturma odasındaki kanepede uyuyormuş gibi üzerine battaniye örtülmüş Gökhan Aydın’ın (21) cesedini buldu. Evde bulunan Yamaç Aydın (32), eşi Hatice Aydın (26) ve kardeşi Yener Aydın (29) gözaltına alındı. Tokat’ta askerlik yaparken izne gelen kuzenleri Gökhan Aydın’ı evlerinde misafir eden Yamaç Aydın ile kardeşi Yener Aydın’ın, hırsızlık suçlamasında bulunmaları üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Gökhan Aydın’ın, başına demir çubukla vuran kuzenleri tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşıldı.



Cinayeti bilgisayar aydınlattı



Evdeki incelemede polis, 3 adet bilgisayar kasasından birinin 28 Kasım 2008 tarihinde Bornova’da 30 bıçak darbesiyle öldürülen gayrimenkul zengini Güven Cankur’a (60) ait olduğunu tespit etti. Şüpheliler sorgularında, Cankur’u öldürdüklerini de itiraf etti.



Karısından intikâm almış



Yener Aydın, kuzeni Gökhan Aydın’la askere gitmeden önce Güven Cankur’la tanıştıklarını, Cankur’un daha önceki evliliklerinde hep aldatıldığını söyleyerek bu yüzden kadınlardan intikam almak için evinde grup seks partileri düzenlediğini öne sürdü. Kendilerinin, Cankur’un evinde hayat kadınlarıyla grup seks yaptıklarını, yine böyle bir davet için gittiklerinde kadınların gelmesini beklerken çıkan kavgada Gökhan Aydın’ın Cankur’u bıçaklayıp öldürdüğünü iddia etti.