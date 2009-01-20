Seks partisinde kan dökmüşler

Bir ihbarı değerlendiren polis, İzmir'de bir eve baskın düzenledi. Polislerin gördüğü manzara mide bulandırıcı oldu.
İzmir’in
Menderes İlçesi’nde polis ekipleri, geçen cumartesi sabaha karşı 716
Sokak 16 Numara’daki evden gürültü geldiği yönündeki ihbar üzerine
gittiği adreste arama yaptı.
Polisler evde, oturma odasındaki kanepede uyuyormuş gibi üzerine
battaniye örtülmüş Gökhan Aydın’ın (21) cesedini buldu. Evde bulunan
Yamaç Aydın (32), eşi Hatice Aydın (26) ve kardeşi Yener Aydın (29)
gözaltına alındı. Tokat’ta askerlik yaparken izne gelen kuzenleri
Gökhan Aydın’ı evlerinde misafir eden Yamaç Aydın ile kardeşi Yener
Aydın’ın, hırsızlık suçlamasında bulunmaları üzerine tartışma çıktığı
belirtildi. Gökhan Aydın’ın, başına demir çubukla vuran kuzenleri
tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşıldı.
Cinayeti bilgisayar aydınlattı
Evdeki incelemede polis, 3 adet bilgisayar kasasından birinin 28 Kasım
2008 tarihinde Bornova’da 30 bıçak darbesiyle öldürülen gayrimenkul
zengini Güven Cankur’a (60) ait olduğunu tespit etti. Şüpheliler
sorgularında, Cankur’u öldürdüklerini de itiraf etti.
Karısından intikâm almış
Yener Aydın, kuzeni Gökhan Aydın’la askere gitmeden önce Güven
Cankur’la tanıştıklarını, Cankur’un daha önceki evliliklerinde hep
aldatıldığını söyleyerek bu yüzden kadınlardan intikam almak için
evinde grup seks partileri düzenlediğini öne sürdü. Kendilerinin,
Cankur’un evinde hayat kadınlarıyla grup seks yaptıklarını, yine böyle
bir davet için gittiklerinde kadınların gelmesini beklerken çıkan
kavgada Gökhan Aydın’ın Cankur’u bıçaklayıp öldürdüğünü iddia etti.