Seks oyunu ölümle bitti

T24 - 50 yaşındaki adamla eskort kadının gecesi olaylı bitti. Eskort kadın oyun oynamak ve ilişkiye heyecan katmak amacıyla Hill'den kendisinin boğazını sıkmasını istedi. Hill önce karşı çıksa da kabul etti ve kontrolünü kaybederek kadının ölümüne sebep oldu.



Las Vegas'ta yaşayan James Hill, telefon aracılığıyla tanıştığı eskort kadınla eve geldi.



Yaklaşık 2 saat boyunca şarap içen ve seks üzerine konuşan ikili daha sonra yatak odasına geçti. Eskort kadın oyun oynamak ve ilişkiye heyecan katmak amacıyla Hill'den kendisinin boğazını sıkmasını istedi. Hill önce karşı çıksa da kabul etti ve kontrolünü kaybederek kadının ölümüne sebep oldu.



Daha sonra acil servisi arayan Hill, polisler tarafından cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinde: "Kendisi boğazını sıkmamı istedi. Bu onu heyecanlandırıyormuş. Çok sıkmak istemedim fakat beni zorladı" dedi. Kadının öldüğünü fark ettikten sonra kendisini öldürmeye çalışan Hill, başarılı olamayınca da acil servisi aradığını söyledi.



Yakınları tarafından arkadaş canlısı olarak tanımlanan Hill, bu suçlamayla komşularını şaşkına uğrattı. Komşusu Nancy Reasbeck: "Çok barışçıl bir insan gözüküyordu. Çok şaşırdım. Onun bir insanın canını alabileceğini düşünmezdim" dedi.



James Hill'in eski eşi Hill'in aleyhine tanıklık ederek: "Çok alkol alırdı ve alkol aldığında da çok sinirli olurdu özellikle yatakta çok agresileşirdi. Bu da zaten boşanmamızın sebebiydi" dedi.



James Hill şimdi cezaevinde ve davanın seyrini belirleyecek otopsi raporu bekleniyor

