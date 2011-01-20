Seks oyunu karakolda bitti

T24

Beyoğlu’da polise başvuran mali müşavir Enver Y. (60) iki yıldır görüştükleri Berivan Z.T. (27) tarafından tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek şikayetçi oldu.Enver Y. şikayet dilekçesinde, "Berivan ile iki yıldır görüşüyorduk. Beni Okmeydanı’nda bulunan bir eve çağırdı. Tam ilişkiye gireceğimiz sırada 4 kişi kapıyı açarak içeri girdi. Beni çırılçıplak soyarak cep telefonlarıyla fotoğraflarımızı çektiler. Daha sonra ağabeyi olduğunu söyleyen kişi "Yaşından başından utanmıyor musun?’ diyerek beni tehdit etti. Bana zorla 10 tane boş senet imzalattılar. Kredi kartlarımı alıp bankadan para çektiler. Onlarla 10 bin lira için anlaştıktan sonra beni bıraktılar. Bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada önce sevgili Berivan Z. T. gözaltına alındı. Kadının ifadesi üzerine olayı gerçekleştiren Serkan K., Cebrail A., Tarık Ö. B.’yi Mecidiyeköy,’de bir alışveriş merkezinde gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları yapılan 4 zanlı ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlıların cep telefonu ve evlerinde yapılan incelemede Enver Y.’nin çıplak resimleri bulunamadı.Olayı planladığı ileri sürülen Berivan Z.T.’nin üvey ağabeyi Sinan A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Beyoğlu Adliyesi’ne sevk edildi.