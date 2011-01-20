T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Seks oyunu karakolda bitti

İstanbul'da'da bir mali müşavire, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları iddia edilen kişiler gözaltına alındı...

20 Ocak 2011 02:00

T24 - İstanbul'da'da bir mali müşavire, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları, imzalattıkları senetler ve kredi kartlarından para çektikleri ileri sürülen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu’da polise başvuran mali müşavir Enver Y. (60) iki yıldır görüştükleri Berivan Z.T. (27) tarafından tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. 

Enver Y. şikayet dilekçesinde, "Berivan ile iki yıldır görüşüyorduk. Beni Okmeydanı’nda bulunan bir eve çağırdı. Tam ilişkiye gireceğimiz sırada 4 kişi kapıyı açarak içeri girdi. Beni çırılçıplak soyarak cep telefonlarıyla fotoğraflarımızı çektiler. Daha sonra ağabeyi olduğunu söyleyen kişi "Yaşından başından utanmıyor musun?’ diyerek beni tehdit etti. Bana zorla 10 tane boş senet imzalattılar. Kredi kartlarımı alıp bankadan para çektiler. Onlarla 10 bin lira için anlaştıktan sonra beni bıraktılar. Bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.

Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada önce sevgili Berivan Z. T. gözaltına alındı. Kadının ifadesi üzerine olayı gerçekleştiren Serkan K., Cebrail A., Tarık Ö. B.’yi Mecidiyeköy,’de bir alışveriş merkezinde gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları yapılan 4 zanlı ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlıların cep telefonu ve evlerinde yapılan incelemede Enver Y.’nin çıplak resimleri bulunamadı.
Olayı planladığı ileri sürülen Berivan Z.T.’nin üvey ağabeyi Sinan A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Beyoğlu Adliyesi’ne sevk edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24