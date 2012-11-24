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Yaşam

Seks oyuncaklarından kanserojen madde çıktı!

Çoğu Almanya ve Çin menşeili gözüken kauçuk seks oyuncaklarının diyabet, kısırlık gibi hastalıkların yanında kanserojen maddeler de içerdiği tespit edildi

24 Kasım 2012 12:38

Sexshop'larda satılan cinsel fantazi ürünleri hakkında 155@polis.gov.tr adresine gelen ihbarların artması üzerine Bakırköy, Beyoğlu ve Kadıköy’de 13 ayrı işyerine baskın düzenleyen polisin, 7 bin 316 adet kaçak cinsel gücü arttıcı hap ve spreye el koyduğu bildirildi.

İsmail Sağıroğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarında incelenen ürünlerde şok edici sonuçlar elde edildi.

Çoğu Almanya ve Çin menşeili gözüken kauçuk seks oyuncaklarının diyabet, kısırlık gibi hastalıkların yanında kanserojen maddeler de içerdiği tespit edildi.

Geciktirici spreylerin vücutta tahrişlere, kızarıklıklara ve yanmalara sebep olduğu belirtildi.

Yüzde 100 doğal olduğu ve cinsel gücü arttırdığı iddia edilen ancak içerikleri bilinmeyen hapların mide bulantısı, baş dönmesi, üşüme ve geçici körlüğe neden olabileceği tespit edildi.

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