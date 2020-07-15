Seks oyuncağı şirketinden Elon Musk'a teklif: Ürünlerimiz yolculuklarında astronotlara eşlik etsin

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İnsanlara benzeyen seks oyuncakları yapan şirket Sex Doll Genie, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine, 2024'teki Mars görevinde astronotlara eşlik etmesi için ürünlerinden göndermeyi teklif etti.

ABD merkezli şirket, Mars'a yapılacak yolculukta astronotların yalnızlık çekebileceğini ve "gerçek insana benzeyen" ürünlerinin bu duruma çare olabileceğini ifade etti. Şirketin eski bir uzay bilimci olan sahibi Amit Stevenson, "Uzaya oyuncaklarımızdan birini göndermek istememizin sebebi seks değil, çoğu müşterilerimiz yalnız hissettiklerinde onlara eşlik etmesi için ürünlerimizi kullanıyor" dedi.

Mars'a yapılacak bir yolcuk, 6 ila 8 ay arası sürüyor. Bu sebeple bilim insanları daha önce Mars'a gidecek astronotların ruh sağlığı konusunda endişeler oluşabileceğini belirtmişti.