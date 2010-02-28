T24 - 2010 Kış Olimpiyatları’nda sporculara dağıtılan 100 bin prezervatif 14 günde tükendi





İçki yasak prezervatif serbest



Kanada’daki 2010 Kış Olimpiyatları, sporcuların buz üstündeki başarılardan çok cinsel performanslarıyla tarihe geçti. Vancouver’da yapılan olimpiyatlara katılan 7 bin sporcu için dev bir olimpiyat köyü kuruldu. 16 gün boyunca sadece sporcuların kaldığı köyde içki içme yasağı vardı. Ancak olimpiyat komitesi yetkilileri 1992’den bu yana süren geleneği bozmayarak sporculara tam 100 bin prezervatif dağıttı.





Ülkedeki stoklar seferber edildi



Sporcu başına 14 prezervatif düşüyordu. Ancak olimpiyatların bitimine daha iki gün kala köydeki tüm prezervatifler tükendi. Sporcular arasında istenmeyen hamilelik ve bulaşıcı hastalık riski üzerine Kanada hükümeti ülke genelinde stoklarda tutulan 8 bin 500 adet prezervatifi olimpiyat köyüne gönderdi. Kanada basını ekstradan gönderilen prezervatifler için “Seks Olimpiyatları” yorumu yaptı.





