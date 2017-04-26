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Yaşam

Seks, mastürbasyon sıklığını etkiliyor mu?

Brigham Young Üniversitesi ve Texas Üniversitesi araştırmacıları tarafından 7 bin 600 erkek üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları

26 Nisan 2017 21:51

Brigham Young Üniversitesi ve Texas Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırmada, yaşları 18 ila 60 arasında değişen 7.600 erkek üzerinde anket çalışması yapıldı ve bu kişilere, geride bırakılan iki hafta içerisinde ne kadar mastürbasyon yaptıkları, bu süre zarfında cinsel ilişkiye ne kadar girdikleri ve cinsel ilişkilerinden mutlu olup olmadıkları gibi sorular soruldu. Katılımcıların, yüzde 61’i son iki hafta içerisinde seks yaptığını belirtti. Araştırmada, mastürbasyon miktarı ile seks yapmak arasında bir ilişki bulunmadığı belirlendi. Mastürbasyon yapan ya da yapmayan erkekler eşit miktarlarda seks yapmışlardı.

Men’s Health’de yer alan habere göre, cinsel tatmin konusu devreye girdiğinde ise sonuçlar değişiklik gösterdi. Seks hayatlarında mutlu olan erkekler, ne sıklıkla seks yaptıkları fark etmeksizin, azımsanmayacak miktarlarda mastürbasyon yapıyorlardı. Fakat en sık mastürbasyon yapan grup, seks hayatlarından mutsuz olanlardı.

Araştırmacılar, mastürbasyon yapma eğiliminin, seks yapma sıklığından ziyade, kişilerin seks hayatından ne kadar memnun olduğununa göre değiştiği sonucuna vardı.

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